Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması (KYK borçları silinecek mi?)

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan son dakika vergi ve ceza affı açıklaması geldi. Albayrak vergi ve ceza affı ile ilgili, 'Vergi, ceza afları konusunda huy edinenleri ayrıştırmak lazım. İlgili bakanlıkta çalışma yapılıyor.' açıklamasını yaptı.

KYK BORÇLARI YAPILANDIRILACAK MI?

Aflarla ilgili olarak en çok merak edilenler arasında üniversite öğrencilerinin KYK borçları da yer alıyor. Bakan Albayrak, Kredi ve Yurtlar Kurumu borçları için daha önceki açıklamasında 'Çalışmalar yapıyoruz' demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, konuyla ilgili bir soruya şu yanıtı vermişti:

"Bu, şu anda bizim gündemimizde. Değerlendirmesini bütçe müzakeresinden sonra inşallah masaya yatıracağız. Öğrencilerimizin lehine olacak bir adımı da tabii inşallah atacağız. Şimdi bu atılacak adımda bütün borçlu olanların beklentisini biliyorum. Tamamıyla bu borçların silinmesi süreci olacaktır. O zaman burada bir başka tercih gündeme gelecektir. O da nedir? Demek ki o zaman kredi olayı ya kalkacaktır, sadece burs verme noktasına gidilecektir. Onun çalışmasını, değerlendirmelerini yapıp adımımızı atacağız."

