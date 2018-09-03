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Bakan Albayrak'tan Halkbank ve enflasyon açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.09.2018 10:55 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "ABD'de Halkbank ile ilgili bir ceza beklemediklerini ve enflasyonla ilgili olarakta "Gelinen seviye enflasyonla topyekün mücadele gerektiriyor" dedi.

Bakan Albayrak'tan Halkbank ve enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ağustos ayı enflasyon rakamları sonrası önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Albayrak, enflasyon görünümünü etkileyen bütün parametreler değerlendirilerek para politikası çerçevesinde gereken tedbirlerin alınacağını söyledi.

Albayrak, Türkiye'nin IMF'ye başvurma planı olmadığını belirterek, yabancı yatırımcı çekmeye odaklandıklarını vurguladı.

Bakan Albayrak, ABD'de Halkbank ile ilgili bir ceza beklemediklerini de ifade etti.

"ENFLASYONLA TOPYEKûN MÜCADELE GEREK"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yaşanan maliyet şokları sonrasında ithal fiyatlarındaki artışlar nedeniyle kısa vadede enflasyonda geçici artışların normal olduğunu belirterek, gelinen seviyelerin enflasyonla topyekûn mücadele gerektirdiğini söyledi.

Kamu tarafından yönetilen fiyatlarda endekslemeyi kademeli olarak azaltacaklarını kaydeden Albayrak, "Maliye politikasında ciddi tasarruf tedbirleri alıyoruz. Güçlü mali politikalarla Merkez Bankası'nı bu alanda destekleyeceğiz" dedi.

Albayrak, "Enflasyon görünümünü etkileyen bütün parametreler değerlendirilerek para politikası çerçevesinde gereken tedbirlerin alınacağından eminiz. Para politikasının hareket alanını genişletecek mali ve yapısal düzenlemeler bu sürecedestek verecektir. Özetle, para politikası fiyat istikrarı hedefi çerçevesinde şekillenmeye devam edecektir."

Merkez Bankası'ndan önemli enflasyon açıklamasıMerkez Bankası'ndan önemli enflasyon açıklaması
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandıAğustos ayı enflasyon rakamları açıklandı


"HALKBANK'A CEZA BEKLEMİYORUZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yöneticisi Hakan Atilla'nın Washington'un İran'a yönelik yönelik yaptırımlarını ihlalden ABD'de suçlu bulunan Halkbank'ın ABD devletinden para cezası almasını beklemediklerini ifade etti. Albayrak, ABD Hazinesi'nin Türkiye'ye Halkbank'a yönelik bir ceza bildiriminde bulunup bulunmadığı sorusuna, "Biz Halkbank ile ilgili bir ceza beklemiyoruz. Zira böyle bir şey ABD’de artık hukuk sisteminin farklı saiklerle hareket ettiğini düşündürür. Eğer hukuki perspektiften bu resme bakıyorsanız Halkbank burada tertemiz bir şekilde bu süreçten çıkacak. Aksi tamamen siyasi bir karar olur" cevabını verdi.

"KAMU BANKALARINDA SERMAYE İHTİYACI OLURSA GEREKEN YAPILIR"

Dolar/TL'deki yükselişin ardından kamu bankalarında bir sermaye artışının gündeme gelip gelmeyeceği sorusuna ise Albayrak şöyle yanıt verdi: "Son günlerde artan kur hareketliliği ilgili kurumlarımız tarafından dikkatle izlenmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır. Ortaya çıkabilecek riskler ve alınacak tedbirler geniş kapsamlı biçimde ilgili kurumlar tarafından değerlendirilmektedir. Önümüzdeki dönemde de maliye ve para politikasındaki eşgüdüm sayesinde atılacak adımlar sağlıklı fiyat oluşumlarını destekleyecek ve piyasalardaki oynaklıklar normal seviyelere gerileyecektir. Buna rağmen kamu bankalarında bir sermaye artışı ihtiyacı olursa elbette piyasa koşulları içinde gereken yapılır."

"IMF'YE BAŞVURMA PLANIMIZ YOK"

Bakan Albayrak, Türkiye'nin IMF'ye başvurmak gibi bir planının olmadığını, doğrudan yabancı yatırımı çekmeye odaklandıklarını kaydederek, Türkiye'nin temel borçlanma ve kaynak piyasasının Avrupa ve ABD olmaya devam edeceğini, çeşitlendirme kapsamında Çin piyasasına bu yıl ihraç gerçekleştirileceğini söyledi.

Albayrak, "Uluslararası tahvil piyasasında yer almaya devam edeceğiz. Ayrıca ülkemize gelen sermayenin kalitesi de önem verdiğimiz bir diğer konu. Doğrudan yatırımların teşviki için gerekli reformları hayata geçirmeye devam edeceğiz. Türkiye yatırımcılar için cazip bir gelişen piyasa olmaya devam edecek" dedi.

PARTNERSaniyeler sonra olanlar... Her şey güzel başlamıştı ama...Saniyeler sonra olanlar... Her şey güzel başlamıştı ama...
Merkez Bankası'ndan önemli enflasyon açıklaması Merkez Bankası'ndan önemli enflasyon açıklaması
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandıAğustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak halkbankası ceza

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
ülke batmış neyin açıklamasını yapıyorsun daha?
kesin ceza geliyor o zaman bunu da öder Türkiye dert edip vicdan yapmayın sayın siyasetçilerimiz
gercekten poyasalarin bekledigi bir aciklama olmus...
topyekün mücadele gerektiriyor öyle mi Sanırım AKP liler ve siyasiler bunların dışında
16 YILDA GELİNEN NOKTAYA BAKIN.SABUN KÖPÜĞÜ EKONOMİSİ DEDİKLERİ BU OLSA GEREK.BİRDE GİTMİŞ KENDİNE 65 HEKTAR ÜZERİNE 300 ODALI SURLARLA ÇEVRİLİ YAZLIK SARAY YAPTIRIYOR.KRAL ÇIPLAK
Sayın bakanım kamu harcamaları azalacak diyorsunuz. Çok derine bakmaya gerek yok saray yapımları, makam araçları vs vs diye.30 Ağustos törenlerinde külliyedeki içeçek menüsü ; Ejder Meyveli Smoothie , Efuli , Aloevera ,Orman Meyveli Special ve Bahçe Naneli Limonata. Bu nasıl bir tutarsızlıktır. Halkta 3 tl ye içtiğim su 5 tl olmuşun derdinde...
halkı * tedbirler alacağız tasarruflar artacak diyerek insanları kandırmaktan vazgeçin ayıptır günahtır bu halka yaptıklarınız yeter ne istiyorsunuz bu halktan,sesini çıkarmayan yalvaran aç yoksul bir halk yaptınız,savurganlık dizboyu değil insan boyu,şu * fetöyü getirin hesaplarına el koyun fetönün malvarlığına el koysanız yeter ülke zenginleşir neden diyecen o kadar güçlü ki adamı şerefsiz ABD'den alamadınız ekonomik gücü olmasaydı abd teslim ederdi siz o şerefsiz fetönün mallarına elkoyun yeter hem fetö bitmiş olur hem ülke güvencede olur
ENFLASYONLA MÜCADELEYİ HALKIN SIRTINA BİNDİRİP, HER GÜN YENİ NAMALER DİNLEMEYE ALIŞTIRILDIK. İKTİDAR VE MEVKİ SAHİPLERİ HARCAMAYA DEVAM 1 TEK BİLE MAKAM ARACININ KONTAĞININ KAPANMASI ASLA GÜNDEME ALINAMAZ.
damat bereketki tüik bağımsız karar alabilen bir kuruluş yoksa başka birileri enflasyonu yüzde 30 olarak gösterirlerdi hatta pazarda dahada yüksek sahi tasarrufa saraydan başlasanız yani hükümetten hem inandırıcı olur hemde tasarruf yapmayan sadece oraları var
eyyyyy damat
gülen adam çıktı gene ekrana eminim halkbankı bu kadar dillendiriyorsa ceza gelecek yada rahibi salacaklar buraya yazıyor görürsünüz
durmak yokkkkkkkk uyutmaya devamm
Vatandaş mücadele ediyor da siz neyin mücadelesini ediyorsunuz. CHP Başkanlık seçimini kazansaydı şuan hepsini linç etmiştiniz
halkbank yani dogru bisey yapti öylemi ? Deveye sormuşlar boynun neden eğri diye oda demiş nerem doğruki yaziklar olsun...
Bana ekonomik çözümlerle gel damat!
kamu harcamaları azalacak derken umarım memur maaşlarını yatırmayacaz demiyodur :)
Bak Berat eğer enflasyonu düşürmek,milleti sevindirmek istiyor,başrılı olacaksın 3 maddelik nasihatıma değer verirsin; 1-Babanın israflarını,hükümetinizin hovardaca davranışlarını terkettir. 2-Babana az konuşmasını her işe müdahale etmemesini izah edip ikna et. 3-Yandaşalra devleti ve milleti soydurtma. Bunları sen yap gerisini bu ülke insanı tereyağından kıl çeker gibi çözer. HODRİ MEYDAN GÖSTER DİRAYETİNİ
Beceremiyorsun damat efendi.
MB BAĞIMSIZLIK DERECESİNİ HANGİ ÜLKELER İLE KARŞILAŞTIRIYORSUNUZ? PATAGONYA İLE Mİ?
sadece onu yapicaz bunu yapicaz diyerek butun gun ekranlarda sokaktan bi adami alsan bundan eyiydi yaa
aga amerika nasıl olurda bizim bankamıza ceza verebilir verebiliyorsa bunun neden olanlar cezalandırılmalı ama cezayı türk yargısı değilde abd yargısı veriyor ben bunu anlamıyorum
Ağam bizimle eğleniyi.
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