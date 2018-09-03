Bakan Albayrak'tan Halkbank ve enflasyon açıklaması



"HALKBANK'A CEZA BEKLEMİYORUZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yöneticisi Hakan Atilla'nın Washington'un İran'a yönelik yönelik yaptırımlarını ihlalden ABD'de suçlu bulunan Halkbank'ın ABD devletinden para cezası almasını beklemediklerini ifade etti. Albayrak, ABD Hazinesi'nin Türkiye'ye Halkbank'a yönelik bir ceza bildiriminde bulunup bulunmadığı sorusuna, "Biz Halkbank ile ilgili bir ceza beklemiyoruz. Zira böyle bir şey ABD’de artık hukuk sisteminin farklı saiklerle hareket ettiğini düşündürür. Eğer hukuki perspektiften bu resme bakıyorsanız Halkbank burada tertemiz bir şekilde bu süreçten çıkacak. Aksi tamamen siyasi bir karar olur" cevabını verdi.

"KAMU BANKALARINDA SERMAYE İHTİYACI OLURSA GEREKEN YAPILIR"

Dolar/TL'deki yükselişin ardından kamu bankalarında bir sermaye artışının gündeme gelip gelmeyeceği sorusuna ise Albayrak şöyle yanıt verdi: "Son günlerde artan kur hareketliliği ilgili kurumlarımız tarafından dikkatle izlenmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır. Ortaya çıkabilecek riskler ve alınacak tedbirler geniş kapsamlı biçimde ilgili kurumlar tarafından değerlendirilmektedir. Önümüzdeki dönemde de maliye ve para politikasındaki eşgüdüm sayesinde atılacak adımlar sağlıklı fiyat oluşumlarını destekleyecek ve piyasalardaki oynaklıklar normal seviyelere gerileyecektir. Buna rağmen kamu bankalarında bir sermaye artışı ihtiyacı olursa elbette piyasa koşulları içinde gereken yapılır."