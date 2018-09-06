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Bakan Albayrak'tan ihracatçıya destek mesajı

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.09.2018 16:47 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: İhracatçımızın, özellikle ithal ara maddelerinin Türkiye'de üretilmesini sağlaması önemli. Bu kapsamda bir strateji için bakanlık olarak sizlere gerekli desteği vermeye hazırız dedi.

Bakan Albayrak'tan ihracatçıya destek mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ihracatçıların özellikle ithal ara maddelerin Türkiye'de üretilmesini sağlamasının önemli olduğunu belirterek, "Bu kapsamda bir strateji için bakanlık olarak sizlere gerekli desteği vermeye hazırız." ifadesini kullandı.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Bakan Albayrak, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Oldukça verimli geçtiği aktarılan görüşmede, Türkiye'nin ihracat hedeflerine ulaşması için atılabilecek adımlar detaylı olarak ele alındı.

Görüşmede ihracatçıların dövizi 180 gün içinde Türkiye'ye getirme ve yüzde 80'ini de bankada tutma zorunluluğuna ilişkin düzenleme de değerlendirildi. Bakan Albayrak, TİM'in düzenlemeye ilişkin taleplerinin tebliğlerle karşılanabileceğini bildirdi.

tim

Görüşmedeki ana gündem maddelerinden biri de ihracatın ithalatı karşılama oranının yükseltilmesi için ağırlık verilmesi gereken alanlar oldu. Bu kapsamda Albayrak, "İhracatçımızın, özellikle ithal ara maddelerin Türkiye'de üretilmesini sağlaması önemli. Bu kapsamda bir strateji için bakanlık olarak sizlere gerekli desteği vermeye hazırız. Yeni ekonomi yaklaşımımızda, harcama ve yatırımlarımızda öncelikli 3 alanımızın birisi ihracatı artırma hedefini karşılamak olacak. Yatırımları ihracatı artırma, teknolojik ürün üretme ve cari açığı azaltma hedeflerine karşılık verip vermediğine göre değerlendirecek, karşılık verenleri önceleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Albayrak, yeni dönemde özellikle Eximbank'ın çok daha etkin bir yapıya kavuşturulacağını ve ihracatçıya verilen desteğin daha ileri taşınacağını da kaydetti. AA


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Anahtar Kelimeler:
berat albayrak ihracaat üretici Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
o kadar fabrikayı satt sonra yerli ürün naaraları çal hadi ordaaann !!!! hepsi göz boyama hepsi sahtekarlık !! Allah cc havale ediyorum zerre hakkım varsa haram zıkkım olsun !!!!
18 sene boyunca aklınız nerdeydı
ver mehteri veeeeeeer
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