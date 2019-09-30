FİNANS

Bakan Albayrak’tan konut kredisinde faiz indirimi açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.09.2019 10:21 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarının konut kredisi kullanan vatandaşlar için faiz indirimi yaparak kredileri daha uygun maliyetle yenileme imkanı getirdiğini duyurdu.

Bakan Albayrak’tan konut kredisinde faiz indirimi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Kamu bankalarımız, konut kredisi kullandırdığı vatandaşlarımız için faiz indirimi yaparak kredilerini daha uygun maliyetle yenileme imkanı getirdi. Ekonomideki her iyileşmeyi vatandaşlarımıza yansıtmaya devam ediyoruz. Konut kredisi yenileme imkanı hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.

Kamu bankalarından konut kredilerinde yapılandırma çağrısıKamu bankalarından konut kredilerinde yapılandırma çağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Konut Kredisi Faiz İndirimi

En Çok Okunan Haberler

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na deprem vergisi yanıtı

Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na deprem vergisi yanıtı

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

Üç bankanın taşıt kredisi kampanyasına iki firma daha katıldı

Üç bankanın taşıt kredisi kampanyasına iki firma daha katıldı

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Kredi kartı kullananlar dikkat!

Kredi kartı kullananlar dikkat!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekonominin 3 yıllık yeni yol haritası açıklanıyor

Ekonominin 3 yıllık yeni yol haritası açıklanıyor

4 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar

4 bin lira maaşla çalıştıracak eleman bulamıyorlar

Dış ticaret açığı ağustosta 2,5 milyar dolar

Dış ticaret açığı ağustosta 2,5 milyar dolar

Faiz indirimi sonrası konut kredisi başvuruları yüzde 300 arttı

Duyan bankaya koştu!

Yurt içi piyasalar YEP'e odaklandı

Piyasaların gözü bu haberde

Çalınan kredi kartından yapılan alışverişten banka sorumlu

Kredi kartı kullananlar dikkat!

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.