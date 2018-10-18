Bakan Albayrak'tan önemli açıkalamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2018 BRICA İstanbul Zirvesi"nde konuştu.
Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
''Türkiye olarak biz kuşak ve yol girişimini en başından beri güçlü bir şekilde destekledik. 2008 küresel finansal krizinden bu yana tam 10 yıl geçti. 2010'dan bu yana küresel ekonomi yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Bu yıl ciddi ölçüde hız kazanan korumacılık ve önemli bir bölümü komşularımızda çevremizde cereyan eden jeopolitik riskler görmekteyiz. Bütün bu gelişmeler küresel ekonomik görünümü olumsuz yönde etkiledi.
Gelişmiş ülkeleri bugün tehdit etmeye başlayan süreçlerin temelinde bir kaç tane mevzu var. Ticaret savaşları konusu... Adil serbest ve çok taraflı kurallara dayalı ticaret sistemi tüm dünya ülkelerini çıkarına olduğun ifade ediyoruz. Rekabetçiliğin ancak inovasyon ve verimlilikle geleceğini savunduk. Türkiye olarak bu söylemimizi savunmaya devam edeceğiz. Bankacılık sektörünün güçlü sermaye yapısını muhafaza edeceğiz. Yeni ekonomi programımızı ülkemizin güçlü yönleri üzerine inşa ettik. Uluslararası piyasadaki Türkiye'nin risk priminde önemli bir düşüş iyileştirme gördük. Türkiye, Brezilya ile beraber son dönemde dünyada en iyi performansı gösteren ülke oldu.
Birileri Türkiye için karamsar fotoğraf, hatta felaket senaryoları üretse de adım adım rasyonel politikalarla süreci güçlü ve iyi bir şekilde yöneterek geride bıraktık. Türk tahvillerine gelen talep Türkiye'nin ekonomi yönetimimizin attığı adımların doğru politikaların başarısıdır. Doğru yoldayız durmayacağız kesinlikle gevşemeyeceğiz. Türkiye yeni bir ekonomik başarı hikayesi yazmaya başlamıştır.
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