FİNANS

Bakan Albayrak'tan önemli açıkalamalar

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.10.2018 11:43 | Son Güncelleme

TÜSİAD ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen "BRICA Zirvesi"nde konuşan Albayrak, ''Türkiye'nin uluslararası risk priminde önemli bir düşüş gördük'' dedi.

Bakan Albayrak'tan önemli açıkalamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2018 BRICA İstanbul Zirvesi"nde konuştu.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Türkiye olarak biz kuşak ve yol girişimini en başından beri güçlü bir şekilde destekledik. 2008 küresel finansal krizinden bu yana tam 10 yıl geçti. 2010'dan bu yana küresel ekonomi yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Bu yıl ciddi ölçüde hız kazanan korumacılık ve önemli bir bölümü komşularımızda çevremizde cereyan eden jeopolitik riskler görmekteyiz. Bütün bu gelişmeler küresel ekonomik görünümü olumsuz yönde etkiledi.

''TÜRKİYE'NİN RİSK PRİMİNDE ÖNEMLİ BİR DÜŞÜŞ GÖRDÜK''

Gelişmiş ülkeleri bugün tehdit etmeye başlayan süreçlerin temelinde bir kaç tane mevzu var. Ticaret savaşları konusu... Adil serbest ve çok taraflı kurallara dayalı ticaret sistemi tüm dünya ülkelerini çıkarına olduğun ifade ediyoruz. Rekabetçiliğin ancak inovasyon ve verimlilikle geleceğini savunduk. Türkiye olarak bu söylemimizi savunmaya devam edeceğiz. Bankacılık sektörünün güçlü sermaye yapısını muhafaza edeceğiz. Yeni ekonomi programımızı ülkemizin güçlü yönleri üzerine inşa ettik. Uluslararası piyasadaki Türkiye'nin risk priminde önemli bir düşüş iyileştirme gördük. Türkiye, Brezilya ile beraber son dönemde dünyada en iyi performansı gösteren ülke oldu.

''TÜRKİYE YENİ BİR EKONOMİK BAŞARI HİKAYESİ YAZMAYA BAŞLAMIŞTIR''

Birileri Türkiye için karamsar fotoğraf, hatta felaket senaryoları üretse de adım adım rasyonel politikalarla süreci güçlü ve iyi bir şekilde yöneterek geride bıraktık. Türk tahvillerine gelen talep Türkiye'nin ekonomi yönetimimizin attığı adımların doğru politikaların başarısıdır. Doğru yoldayız durmayacağız kesinlikle gevşemeyeceğiz. Türkiye yeni bir ekonomik başarı hikayesi yazmaya başlamıştır.

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak BRICA Zirvesi

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