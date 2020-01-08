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  4. Bakan Albayrak'tan TürkAkım mesajı

Bakan Albayrak'tan TürkAkım mesajı

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.01.2020 17:05 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin tarafından açılışı gerçekleştirilen TürkAkım projesine ilişkin bir mesaj paylaştı.

Bakan Albayrak'tan TürkAkım mesajı

TürkAkım,Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin'in katıldığı törenle açıldı ve ilk gaz akışı sağlandı. TürkAkım törenine katılan Bakan Albayrak da sosyal medya hesabından projeye ilişkin bir mesaj paylaştı.

Bakan Albayrak, "Türkiye'yi enerjide, özellikle doğalgaz ticaretinde merkez haline getirmek amacıyla attığımız adımlar meyvesini veriyor. Üç yıl önce imzaladığımız dev proje tamamlandı. Rusya doğalgazını, Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan #TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı hayırlı olsun." dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, turkakımı,

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
sen konuşma damat sen konuştukça tl değer kaybediyor
aaa yaşasın bayrak doğalgazı ucuz verecek artık bizeeeee
Sen olmazsan bu proje olmazdı, gerçekleşemez, ekonomimiz çöker, ülkemizde işsizlik artar, insanlar bunalıma girip intihar edebilir hatta asgari ücrete komik zamlar yapılabilirdi.. Bilge ve yüce, sadece bakanımız.. iyiki bu millet seni tanıdı.
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