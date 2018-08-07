Bakan Albayrak'tan vatandaşa çağrı: Mutlaka yararlanın

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Vergi ve sigorta prim borcu olan vatandaşlarımıza, 27 Ağustos’a kadar uzatılan ve ”son kez” yapılan yapılandırmadan mutlaka yararlanmalarını tavsiye ediyorum." dedi.





