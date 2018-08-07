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Bakan Albayrak'tan vatandaşa çağrı: Mutlaka yararlanın

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.08.2018 09:58 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medyadan uzatılan ve son kez yapılan vergi borcu yapılandırmasıyla ilgili vatandaşa çağrıda bulundu.

Bakan Albayrak'tan vatandaşa çağrı: Mutlaka yararlanın

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Vergi ve sigorta prim borcu olan vatandaşlarımıza, 27 Ağustos’a kadar uzatılan ve ”son kez” yapılan yapılandırmadan mutlaka yararlanmalarını tavsiye ediyorum." dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak borç yapılandırması vergi borcu prim borcu

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