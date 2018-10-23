FİNANS

Bakan Albayrak'tan vergi açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.10.2018 16:15 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: '2019 yılında bütçe giderlerinin 961 milyar lira, bütçe gelirlerinin 880,4 milyar lira, vergi gelirlerinin 756,5 milyar lira, faiz dışı giderlerin 843,7 milyar lira, bütçe açığının 80,6 milyar lira olması öngörülmüştür' dedi.

Bakan Albayrak'tan vergi açıklaması

Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk bütçesi olan 2019 yılı bütçe teklifinin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesine başlandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısını komisyona sunmaya başladı.

Albayrak'ın sunumundan satır başları şu şekilde;

  • YEP'e göre sıkı para ve malıye politikaları uygulanarak ekonomideki dengelenme süreci doğru şekilde yönetilecek.

  • Cari işlemler ve dış finansman ihtiyacı kaynaklı risklerimizi minimize eden sürdürülebilir büyüme patikası izlenecek.

  • Ekonomik ve sosyal teşvikler mali dengeler üzerinde bir miktar maliyet yarattı.

  • Bütçede gelir tarafında genel olarak vergi oranlarında değil vergi gelirlerinde artış öngörüyoruz.

  • Dönem içinde meydana gelebilecek tek seferlik uygulamalar bütçeyi pozitif etkileyecektir.

  • Reel sektör için 2019 bütçesinden 32,8 milyar TL destek sağlayacağız.

  • Altın ve enerji hariç cari dengenin 2018 sonunda pozitif gerçekleşmesini bekliyoruz.

  • Küresel ekonominin 2018'de 2017 ile paralellik arz ederek 3,7 büyümesi beklenmektedir.

  • Önümüzdeki dönemde gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımlarının devam edeceği görülmektedir.

  • Küresel finansal koşullardaki dalgalanmaların etkisiyle makroekonomik istikrar zarar görmüştür.

  • Önümüzdeki dönemde ekonomideki dengelenmenin belirginleşmesini bekliyoruz.

  • Bütçede gelir tarafından tek seferlik gelir artırıcı tedbir öngörmedik.

  • Sermaye giderlerinde ortalama yüzde 20'lik düşüş dengelenmeye büyük katkı sağlayacak.

  • Enflasyon tahmini yeni ekonomi programındaki gibi yüzde 20,8.

  • Eğitime ayrılan kaynak 161 milyar TL, sağlığa ayrılan kaynak 157 milyar TL.

  • 2018 yılında işsizlik yüzde 11,3 olarak öngörülüyor.

  • Bedelli askerlikten 9 milyar TL gelir bekleniyor.

  • Emeklilere 2019'da 185,1 milyar TL ödenecek.

  • İmar barışından 6 milyar gelir bekleniyor.

  • Bütçenin temel özelliği tasarruf bütçesi olmasıdır.

  • Personel alımı geçmiş yılların altında olacak.

  • 2018'de vergi dışı gelirleri 21,7 milyar TL fazla verecek.

  • Bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 1,9 olacak.

  • 2019'da sosyal harcamalar 62,1 milyar TL ayrılacak.

  • 2019'da tarımsal desteklere 26,5 milyar TL ayrılacak.

  • BES'te biriken fon tutarı 86,9 milyar TL'ye ulaştı.

  • BES'te otomotik katılımcı sayısı 5 milyon kişiye ulaştı. KAYNAK:AA
    PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
    • Türkiye’nin inovasyona duyduğu ilgi küresel markaların radarına girdiTürkiye’nin inovasyona duyduğu ilgi küresel markaların radarına girdi
    Türk çay devi Ofçay, ABD'li Jacobs'a satıldıTürk çay devi Ofçay, ABD'li Jacobs'a satıldı
    YORUMLARI GÖR ( 0 )
    Anahtar Kelimeler:
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bütçe gelirleri

    En Çok Okunan Haberler

    MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

    MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

    Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

    Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

    Lüzumsuz yere sis farı yakanlara 108 TL ceza

    Lüzumsuz yere sis farı yakanlara 108 TL ceza

    İzinsiz reklam mesajlarına '1 milyonluk' ceza

    İzinsiz reklam mesajlarına '1 milyonluk' ceza

    Dolar ne kadar? 23 Ekim dolar kuru yorumları

    Dolar ne kadar? 23 Ekim dolar kuru yorumları

    TCMB dolar cinsi zorunlu hesaplara ödenen faizi yükseltti

    TCMB dolar cinsi zorunlu hesaplara ödenen faizi yükseltti

    Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
    Hisse Adı

    İlginizi Çekebilir

    TESK'ten emeklilikte yaşa takılanlar için öneri

    TESK'ten emeklilikte yaşa takılanlar için öneri

    iPhone 8 ’de dev indirim

    iPhone 8 ’de dev indirim

    İşte yerli ve tuşlu cep telefonu

    İşte yerli ve tuşlu cep telefonu

    2 bin 500 lira maaşla, acil 20 bin eleman aranıyor

    2 bin 500 lira maaşla, acil 20 bin eleman aranıyor

    Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

    Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

    Okuyucu Yorumları 0 yorum
    Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
    Diğer Haberler
    İşte, en fazla altına ve en az altına sahip 20 il

    İşte, en fazla altına ve en az altına sahip 20 il

    'Bitmeyen kartuş' siparişlerine yetişemiyor

    'Bitmeyen kartuş' siparişlerine yetişemiyor

    Türkiye’nin inovasyona duyduğu ilgi küresel markaların radarına girdi

    Türkiye’nin inovasyona duyduğu ilgi küresel markaların radarına girdi

    Türk çay devi Ofçay, ABD'li Jacobs'a satıldı

    Türk çay devi Ofçay, ABD'li Jacobs'a satıldı

    Bunu yaparak ayda 7 bin lira kazanabilirsiniz!

    Bunu yaparak ayda 7 bin lira kazanabilirsiniz!

    İzinsiz reklam mesajlarına '1 milyonluk' ceza

    İzinsiz reklam mesajlarına '1 milyonluk' ceza

    İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

    SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

    "Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

    Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

    Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.