Bakan Albayrak'tan vergi açıklaması

Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk bütçesi olan 2019 yılı bütçe teklifinin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesine başlandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısını komisyona sunmaya başladı.
Albayrak'ın sunumundan satır başları şu şekilde;
YEP'e göre sıkı para ve malıye politikaları uygulanarak ekonomideki dengelenme süreci doğru şekilde yönetilecek.
Cari işlemler ve dış finansman ihtiyacı kaynaklı risklerimizi minimize eden sürdürülebilir büyüme patikası izlenecek.
Ekonomik ve sosyal teşvikler mali dengeler üzerinde bir miktar maliyet yarattı.
Bütçede gelir tarafında genel olarak vergi oranlarında değil vergi gelirlerinde artış öngörüyoruz.
Dönem içinde meydana gelebilecek tek seferlik uygulamalar bütçeyi pozitif etkileyecektir.
Reel sektör için 2019 bütçesinden 32,8 milyar TL destek sağlayacağız.
Altın ve enerji hariç cari dengenin 2018 sonunda pozitif gerçekleşmesini bekliyoruz.
Küresel ekonominin 2018'de 2017 ile paralellik arz ederek 3,7 büyümesi beklenmektedir.
Önümüzdeki dönemde gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımlarının devam edeceği görülmektedir.
Küresel finansal koşullardaki dalgalanmaların etkisiyle makroekonomik istikrar zarar görmüştür.
Önümüzdeki dönemde ekonomideki dengelenmenin belirginleşmesini bekliyoruz.
Bütçede gelir tarafından tek seferlik gelir artırıcı tedbir öngörmedik.
Sermaye giderlerinde ortalama yüzde 20'lik düşüş dengelenmeye büyük katkı sağlayacak.
Enflasyon tahmini yeni ekonomi programındaki gibi yüzde 20,8.
Eğitime ayrılan kaynak 161 milyar TL, sağlığa ayrılan kaynak 157 milyar TL.
2018 yılında işsizlik yüzde 11,3 olarak öngörülüyor.
Bedelli askerlikten 9 milyar TL gelir bekleniyor.
Emeklilere 2019'da 185,1 milyar TL ödenecek.
İmar barışından 6 milyar gelir bekleniyor.
Bütçenin temel özelliği tasarruf bütçesi olmasıdır.
Personel alımı geçmiş yılların altında olacak.
2018'de vergi dışı gelirleri 21,7 milyar TL fazla verecek.
Bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 1,9 olacak.
2019'da sosyal harcamalar 62,1 milyar TL ayrılacak.
2019'da tarımsal desteklere 26,5 milyar TL ayrılacak.
BES'te biriken fon tutarı 86,9 milyar TL'ye ulaştı.
Türk çay devi Ofçay, ABD'li Jacobs'a satıldı
Bunu yaparak ayda 7 bin lira kazanabilirsiniz!
2019 yaz sezonunda turizm patlaması olacak
Audi e-tron teslimatları gecikecek
Suzuki Jimny Kasım ayında Türkiye’de!
Dolar ne kadar? 23 Ekim dolar kuru yorumları
Dolar ne kadar? 22 Ekim dolar kuru yorumları
Koç Holding 'Dünyanın En İyi İşverenleri' listesinde ilk 100’e giren tek Türk şirketi
Memurlar dikkat! 2019 fazla mesai ücretleri belli oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum