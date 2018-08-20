FİNANS

Bakan Albayrak'tan 'vergi ödemeleri' açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.08.2018 17:24 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, son ödeme günü 27 Ağustos olan vergiler ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

Bakan Albayrak'tan 'vergi ödemeleri' açıklaması

Bakan Albayrak, Twitter hesabında yaptığı açıklamada "27 Ağustos Pazartesi günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Ağustos Salı günü sonuna kadar uzatılacaktır" dedi.

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