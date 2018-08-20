Bakan Albayrak'tan 'vergi ödemeleri' açıklaması

Bakan Albayrak, Twitter hesabında yaptığı açıklamada "27 Ağustos Pazartesi günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Ağustos Salı günü sonuna kadar uzatılacaktır" dedi.



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