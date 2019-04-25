Bakan Albayrak'tan vergi reformu açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda vergi reformunun konuşulduğunu belirtti.

İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı:

"Tüm Türkiye’deki Gelir İdaresi Başkanlarımız ile yeni dönem vergi politikalarımızı ve vergi reformumuzu konuştuk. Tüm süreçlerde mükellef dostu bir yapı ile vatandaşlarımızın memnuniyetini en ileri seviyeye taşıyacağız."

Gelir İdaresi Başkanlığımız ve bünyesindeki tüm vergi dairesi başkanları ile yeni dönem vergi politikalarımızı ve vergi reformumuzu konuştuk. Tüm süreçlerde mükellef dostu bir yapı ile vatandaşlarımızın memnuniyetini en ileri seviyeye taşıyacağız. pic.twitter.com/pjNThg7ZaL — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 25 Nisan 2019



