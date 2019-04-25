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Bakan Albayrak'tan vergi reformu açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.04.2019 17:06 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Mükellef dostu bir yapı ile vatandaşlarımızın memnuniyetini en ileri seviyeye taşıyacağız" dedi.

Bakan Albayrak'tan vergi reformu açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda vergi reformunun konuşulduğunu belirtti.

İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı:

"Tüm Türkiye’deki Gelir İdaresi Başkanlarımız ile yeni dönem vergi politikalarımızı ve vergi reformumuzu konuştuk. Tüm süreçlerde mükellef dostu bir yapı ile vatandaşlarımızın memnuniyetini en ileri seviyeye taşıyacağız."


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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak vergi reformu

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
bakan mükellef dostu olmak vatandaş dostu olmak değildir mükellef dediğin patronlar dır vatandaş çalışandır yani vatandaşa bir şey yok ama patrona yine kıyak reformu var eee normal sizlerde patron olduğunuz için size kıyak olur tabi bu kıyağın sivri tarafı vatandaşa girecek demeye korkuyorsunuz
bi sus be yeter artık istemiyoruz seni ve senin gibileri
Burası çok önemli!!!
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