Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Bursa'da iş dünyası temsilcileriyle buluştu.
Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Ağustos ayı ile birlikte geniş kapsamlı spekülatif bir atakla karşı karşıya kaldık. İki ayda hızlı ve güçlü adımlarla bu sürecin bir çoğunu bertaraf ettik. Ekonomideki etkileri teker teker yok ediyoruz. Güçlü sonuçlar alacağız. İki temel alana odaklandık. Mücadele alanımızın başına enflasyonu koyduk. Kur fiyatlaması enflasyonla mücadelemizi daha önemli hale getirdi.
Eylül ayında fiyatlardaki anomalite eylül ayı enflasyon raporunu incelediğimizde bir çok sektör dolar kurunu 8 liradan hesaplayarak fiyatlama oluşturmuş. O dönem geçti, bu süreç ortadan kalktı. Fiyatlama davranışları normale inmeli ki enflasyonda tersine trendi hissetmeliyiz. Yüzde 10 kampanyası ekim ayında başlamasına rağmen geçtiğimiz yıla yakın bir rakam çıktı.
Türkiye bugün ağustos ya da eylül ayından çok daha iyi durumda. Reel sektöre de iş düşüyor. Birkaç aylık fırsatçı fiyatlama davranışları geride kaldı. Sorumlu davranışların atılmasını bekliyoruz. ÖTV ve KDV adımları attık. Güçlü bütçe disiplini kararlılığımızı sürdürüyoruz. Seçime gidiyoruz, bütçe disiplini mali disiplin... Polülizm yok.
Enflasyonda kasım ve aralık aylarında çok daha olumlu sonuçlar göreceğiz. Ağustos eylül ekim rakamlarına kabaca baktığımda 40 milyar doların altına inmeye başladığını görüyoruz. Cari açıkta düşüş trendi böyle devam ederse yıl sonunda sürpriz rakamlar görebiliriz. Türkiye yaşadığı her saldırıdan güçlenerek çıktı. Kimsenin piyasadaki pozitif havayı bozmasına izin vermeyeceğiz.
Her dedikleri ellerinde kalıyor, her dedikleri patlıyor. Spekülatif atakların likidite sorununa yol açmaması için ciddi tedbirler aldık. Piyasaları rahatlatmak için nakit akışında sorun olmaması için ciddi önlemleri hayata geçirdik. Ekim ayı ile birlikte dengelenme süreci başladı.
Özellikle finansal maliyetler noktasında ticari kredilerde 40-50'ler geride kaldı. Bugün itibariyle bu rakam yüzde 30'ların altına geldi. Bu yeterli mi? Daha yeni başladık. Mevduat ve kredi faizleri düşüyor. Makas çok açık, daralacak. Marj makası yüzde 10'lara dayandı."
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