Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Bursa'da iş dünyası temsilcileriyle buluştu.

Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ağustos ayı ile birlikte geniş kapsamlı spekülatif bir atakla karşı karşıya kaldık. İki ayda hızlı ve güçlü adımlarla bu sürecin bir çoğunu bertaraf ettik. Ekonomideki etkileri teker teker yok ediyoruz. Güçlü sonuçlar alacağız. İki temel alana odaklandık. Mücadele alanımızın başına enflasyonu koyduk. Kur fiyatlaması enflasyonla mücadelemizi daha önemli hale getirdi.

Eylül ayında fiyatlardaki anomalite eylül ayı enflasyon raporunu incelediğimizde bir çok sektör dolar kurunu 8 liradan hesaplayarak fiyatlama oluşturmuş. O dönem geçti, bu süreç ortadan kalktı. Fiyatlama davranışları normale inmeli ki enflasyonda tersine trendi hissetmeliyiz. Yüzde 10 kampanyası ekim ayında başlamasına rağmen geçtiğimiz yıla yakın bir rakam çıktı.

Türkiye bugün ağustos ya da eylül ayından çok daha iyi durumda. Reel sektöre de iş düşüyor. Birkaç aylık fırsatçı fiyatlama davranışları geride kaldı. Sorumlu davranışların atılmasını bekliyoruz. ÖTV ve KDV adımları attık. Güçlü bütçe disiplini kararlılığımızı sürdürüyoruz. Seçime gidiyoruz, bütçe disiplini mali disiplin... Polülizm yok.