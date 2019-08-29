FİNANS

Bakan Albayrak: TL referans faizi 'TLREF', BİST bünyesinde oluşturuldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.08.2019 18:27 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Finansal mimarimizde Türk Lirası çalışabilmemiz için Bankalarımızın faiz riskini yönetmelerinde önemli bir eksikliği gidermek üzere TL referans faizi “TLREF”, BİST bünyesinde oluşturuldu. YEP kapsamındaki hedeflerimizden olan bu adım bankacılık sektörümüz için hayırlı olsun." açıklamasında bulundu.

Bakan Albayrak: TL referans faizi 'TLREF', BİST bünyesinde oluşturuldu

AYRINTILAR GELİYOR...

PARTNER Güzel ismin zor anları! Gözde çift böyle yakalandı Güzel ismin zor anları! Gözde çift böyle yakalandı
Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması!Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması!
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bakan Albayrak son dakika

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu!

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu!

Paranızı iade alabilirsiniz!

Paranızı iade alabilirsiniz!

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

Borsa İstanbul'dan önemli dolar açıklaması

Borsa İstanbul'dan önemli dolar açıklaması

Milli Piyango'nun yeni sahibi resmen açıklandı

Milli Piyango'nun yeni sahibi resmen açıklandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ev kadınlarını ilgilendiriyor! Mahkeme kararını verdi

Ev kadınlarını ilgilendiriyor! Mahkeme kararını verdi

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İstanbul-İzmir arası 3,5 saate iniyor!

İstanbul-İzmir arası 3,5 saate iniyor!

Personel alımı sonuçları açıklanıyor!

Personel alımı sonuçları açıklanıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'dan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması!

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

BİST Genel Müdürü Çetinkaya'dan önemli açıklamalar

Borsa İstanbul'dan önemli dolar açıklaması

Milli Piyango'nun yeni sahibi resmen açıklandı

Milli Piyango'nun yeni sahibi resmen açıklandı

Emirates, Türkiye'de kabin memurları arıyor! İşte başvuru şartları

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

Köprü geçiş cezalarının iadesi için başvuru uyarısı

Paranızı iade alabilirsiniz!

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.