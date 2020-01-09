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  4. Bakan Albayrak "Tokat İş Dünyası ile Buluşma Toplantısı"nda konuştu: (1)

Bakan Albayrak "Tokat İş Dünyası ile Buluşma Toplantısı"nda konuştu: (1)

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.01.2020 18:41 | Son Güncelleme

"Türkiye ekonomisi, bu dönemde tarihinde olmadığı kadar, örneği olmayan bir koordinasyonla, tüm kurumlarıyla aynı masanın etrafında güçlü birliktelikle, doğru ve koordineli politikalar sergilemesiyle meyvelerini almaya başladığımız bir sürece girdi"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye ekonomisi, bu dönemde, tarihinde olmadığı kadar, örneği olmayan bir koordinasyonla, tüm kurumlarıyla aynı masanın etrafında güçlü birliktelikle, doğru ve koordineli politikalar sergilemesiyle meyvelerini almaya başladığımız bir sürece girdi." dedi.

Albayrak, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Tokat İş Dünyası ile Buluşma Toplantısı"nda, 2019 yılını birçok yerli ve yabancı kurumun beklentilerinin ötesinde, 'eksi şu kadar küçülecek, enflasyon şu kadar olacak, faizler bu kadar olacak' demelerinin ötesinde, pozitif büyümeyle, bu anlamda faiz ve enflasyonda beklentilerin ötesinde bir iyileşmeyle geride bıraktıklarını ifade etti.

- "Son 3 yılın en düşük devlet tahvili faizlerine doğru yol alıyoruz"

Eylül ayı itibarıyla yeni ekonomi programında anons ettikleri ve Türkiye için ekonomik olarak değişimin başladığı İş Dünyası Buluşmaları'nın 16'ncısını Tokat'ta gerçekleştirdiklerini dile getiren Albayrak, şöyle konuştu:

"Baktığımızda 31 Ağustos'tan bu güne kadar, yaklaşık yüzde 10 değer kazanan para birimimizle, gelişmekte olan ekonomilerin tamamının içinde en pozitif ayrışan bir ülke oldu Türkiye. Türkiye'nin risk birimi noktasında baktığımızda 300 puanın üzerinde, 2 yıllık devlet tahvili faizinde yaklaşık bin 200 puanın üzerinde bir iyileşme, 5 yıllık devlet tahvili faizinde yaklaşık bin 350 puanlık bir iyileşme, 10 yıllık devlet tahvili faizinde yaklaşık 900 puanlık bir iyileşme ile çok başarılı ve dengelenme sürecini geride bıraktık. Devlet tahvillerine baktığımızda son 3 yılın en düşük devlet tahvili faizlerine doğru yol alıyoruz."

Enflasyonla mücadelenin, önceliklerinin en önemlisi olduğunu vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl bu dönemlerde tüketici fiyatlarında enflasyon yüzde 25 civarlarında, üretici fiyatlarında enflasyon yaklaşık yüzde 45 civarlarındaydı. Bir yıl sonra enflasyonu yüzde 12'nin altında, yüzde 11,8 seviyesinde kapatarak, hedefin de altında bir iyileşmeyle kapatıyoruz. Yıl içinde birileri, karamsar tablolar çizdi, 'şu kadar küçülecek, bu kadar faizler artacak, devlet ekonomik anlamda şu zorlukları yaşayacak' dedi. Bütün bunları geride bırakarak, pozitif bir yılı geride bırakıyoruz."

İhracattaki performansa da dikkati çeken Albayrak, "Yılı yeni bir Cumhuriyet rekoru değimiz 180 milyar doların üzerinde bir rekorla kapattık. Geçen yılı da bu rekorun altında 170 milyar dolarlık bir rekorla bitirdik." dedi.

(sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Tokat,

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