Bakan Albayrak Van’da

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün tanıtımı yapılan yerli otomobil için şimdiden kendisine siparişlerin geldiğini söyleyerek, “Birilerinin hayalleri almıyor. Herkes şimdi mesaj atıyor. ‘Bakanım önceden sipariş verelim’ arabalar için. Türkiye inandığı zaman neleri yapabileceğini bir kez daha ortaya koydu” dedi.

Çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Van’a gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) konferans salonunda düzenlenen iş dünyası toplantısına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Albayrak, konut faizini 0.20 puanlık düşüşle 0.79’a çektiklerini belirtti. ’Değişim Başlıyor’ adı altında bir sürece başladıklarını ve bu kapsamda 12’inci il olarak Van’ı ziyaret ettiğini ifade eden Bakan Albayrak, “Ekonomimizi yeni bildiğimiz bir üst lige çıkmasıyla alakalı adımlar atmak istiyoruz. Bu değişimi kaynağında anlatmak için il il geziyoruz. Bu ziyaretlerimiz asgari bir, iki ilde devam ediyor ve inşallah yılı Van’la kapatıyoruz. 2020’de çok daha iyi olacak. Büyük ve güçlü Türkiye yolunda bu ülkeye, bu devlete, bu topluma, bu millete güvenenler omuz omuza, dirsek temasını kesmeden güçlü adımlarla yolumuza, hedefe varmak için son sürat koşmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz süreçte özellikle dünya ekonomisinde tüm bunlar ele alındığında, 2019 yılının küresel ekonomide zayıf bir yıl olduğuna şahit olduk. Dünya yavaşlıyor, üretim ve tüketim de zayıflıyor. 2020 yeni bir yıl. Buraya girerken belirsizliklerin birçoğunun devam edeceği bir yol olarak önümüzdedir. İşte dünya bu durumdayken, ülke olarak geçtiğimiz son 1,5 yılda ekonomi anlamında hepinizin malumu, birçok ülkenin direnç gösteremeyeceği, ayakta kalamayacağı şiddetli saldırıları göğüslemek zorunda kaldık. Biz ilk günden itibaren bu saldırılara karşı mücadelemizi etkin bir şekilde kararlılıkla vurguladık. Finansal sağlığın, ardı arkası kesilmeyen tüm bu yaptırım tehditleri, yaptırımlar ve tüm bunların arasında devletimizin inancı ve feraseti, iş dünyamızın desteğiyle birçok şeyin üstesinden gelmeyi muvaffak olduk. Hazırladığımız etkin önlemler ve bunların yanında ekonomik kurumlarımızın yüksek derecede koordinasyon kapasitesiyle ülkemizin her bir ferdinin şahit olduğu bu çetin süreçten çıkmayı başardık” dedi.

“Türkiye’nin potansiyeline ve gücüne inananlar bir kez daha kazandı”

IMF’ye ihtiyacımız olmadığını ve bu süreci daha güçlü göstergelerle ve pozitif büyümeyle kapattıklarını dile getiren Albayrak, “Bunların da ekonomimize, piyasalarda şahit oldunuz. Yılı kapatırken şunu söylüyorum. Türkiye’nin potansiyeline ve gücüne inananlar bir kez daha kazandı. Önümüzdeki dönemde de bu ülkenin geleceğine inanan ve güvenenlerin kazanmaya devam edeceği, karalama kampanyaları, operasyonlar, süreçler tüm bu olanları bu makus talihi kaybetmeye mahkum olacaklar” ifadelerini kullandı. “Türkiye fiili olarak bir savaşta”

Mevsimsel düzeltilmiş son verilere göre Türkiye ekonomisinin son 3 çeyrektir büyümeye devam ettiğini söyleyen Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2020 için yüzde 5 büyümenin ifade ettiğini anımsattı. Albayrak, “Türkiye’nin baz büyümesi yüzde 5’tir. 2020 itibariyle de bu yatırımlar canlanmaya devam ediyor. Reel kesim güven endeksi aralıkta biliyorsunuz yine 1.6 puanlık artışla 103.6 seviyesine geldi. Tüm bu saldırılara, küresel piyasada belirsizliklere, çevremizdeki istikrarsızlık, çatışma ve terörle Türkiye fiili olarak bir savaşta. Tüm bunlara rağmen, gerçekleştirdiğimiz sınır ötesindeki operasyonlar, son bir yıldaki 3 seçime rağmen yılı şükürler olsun son bir kaç aylık süreçte toparlanmayla birlikte Allah’ın izniyle birçok kişi ve kurumu da hayal kırıklığına uğrattı. İnşallah daha ümitli, umutlu ve iyi bir şekilde yılı kapatıyoruz. 2010 ve sonrasındaki süreç üzerinde çok daha başka bir noktada Türkiye. Çok daha başka bir yere gidiyor. Bir değişim süreci var. Siyasi, ekonomik, güvenlik, bölge istikrarı olarak çok daha başka bir döneme gidiyor” diye konuştu.

“12 aylık ihracatımız 180 milyar dolara ulaştı”

2019 yılı başında Türkiye ekonomisinin küçüleceği ile ilgili yorumları hatırlatan Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Uluslararası ne kadar kurum varsa, hepsi eksi 5, eksi 4, eksi 3 küçülecek derken bugün hepiniz görüyorsunuz. Özellikle ihracat ve turizm anlamında sergilediğimiz güçlü performansın katkısı da çok ama çok önemli. Uyguladığımız ürün ve pazar çeşidinin yanı sıra, katma değerli, ihracata yönelik verdiğimiz teşviklerle bu süreçte gerçekten önemli katkılar oldu. Atılan adımlar neticesinde 2019 yılı Ekim ayında 12 aylık ihracatımız 180 milyar dolara ulaştı. 2009 küresel krizinde Türkiye teğet geçmesine ve en hızlı toparlanmasına rağmen, 4 çeyrek üs üste küçüldü. Bir çeyrek de eksi 14,4 küçüldü. İhracatımız 2008’den 2009’a 132 milyar dolardan 102 milyar dolara, yüzde 30’a yakın düştü. İhracattaki daralma tüm bu süreçlerde Türkiye yıllık 2009’daki eksi 5’deki küçülmeye, Allah’ın izniyle 0.5 ve 1’e yakın büyümeyle kapatıyor. Birileri 10 sene önce bu kamu bankaları kapatılsın diye şov yapıyorlardı. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. O dedi ki bu bankalar olacak. Bakın bu kamu bankaları o gün özelleşmiş olsaydı, bugün işimiz çok daha zor olacaktı. Sadece son enflasyon mücadele noktasında, kurtulamaz denilen enflasyon yüzde 12’nin altında inşallah yılı kapatacağız. Geçtiğimiz yıl bugünlerde yüzde 30 ve 40 oranında faizler vardı. Bugün bu faizler yüzde 9,5 ile 11 bandına kamu bankalarımız inmeye başladı. Sadece haziran ayından bu yana 6 ayda yüzde 25’lerden yüzde 9’lara geldik."