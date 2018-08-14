FİNANS

Bakan Albayrak yabancı yatırımcılarla buluşacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.08.2018 10:09 | Son Güncelleme

Bakan Albayrak perşembe günü telekonferans ile yabancı yatırımcılarla görüşecek.

Bakan Albayrak yabancı yatırımcılarla buluşacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 16 Ağustos Perşembe günü yabancı yatırımcılarla telekonferans yoluyla görüşeceği bildirildi.

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgiye göre, 16 Ağustos'taki söz konusu telekonferans, Türkiye saatiyle 16.00'da, New York saatiyle 09.00'da yapılacak.

Yabancı yatırımcılarla ilk telekonferans görüşmesini gerçekleştirecek Albayrak, son ekonomik gelişmeler sonrasında küresel yatırımcılara mesajlarını doğrudan iletecek.

Telekonferansa, ABD, Avrupa ve Ortadoğu'daki yatırımcılar başta olmak üzere dünya genelinde 750-1000 katılımcının iştirak etmesi bekleniyor. AA

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Anahtar Kelimeler:
Bakan Berat Albayrak yabancı yatırımcı

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