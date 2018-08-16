Bakan Albayrak, yabancı yatırımcılarla görüştü

"Bu dalgalanmalardan daha güçlü çıkacağız. Türk bankacılık sistemi sağlıklı ve güçlü. Bankacılık sektörüne destekten tereddüt etmeyiz. Şirketler kısa vadeli yükümlülükleri karşılayabilir.

Albayrak, yabancı yatırımcılara ilk olarak "Ülke içi zorlukların farkındayız. Bu dalgalanmalardan daha güçlü çıkacağız." şeklinde seslendi.

Citi, Deutsche Bank, DOME ve HSBC dörtlüsü tarafından düzenlenen zirveye son verilere göre 3 bin 783 yabancı yatırımcı kayıt yaptırmıştı. Toplantıya katılan yabancı yatırımcıların toplamı 6 binin üzerine çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile yüzlerce yabancı yatırımcı arasında organize edilen dev zirve telekonferans yöntemiyle başladı.

Yatırımcılardan destek gördük, Türkiye ekonomisine güven devam ediyor. Güveni artırmak için her türlü adımı atacağız.

"BİR IMF PLANI YOK"

Türkiye, serbest piyasa yaklaşımından sapacak bir kriz döneminde değil. Bir IMF planı yok. Doğrudan yatırım çekmeye odaklandık.

"ÇOK CİDDİ HARCAMA KISINTISINA GİDİLECEK"

Hükümet çok ciddi bir harcama kısıntısına gidecek, gelir tarafında da pozitif performans gözlemliyoruz.

Para politikası enflasyonla tek başına mücadele için yeterli değil. Para ve maliye politikasının koordineli ve dengeli olması gerekiyor. Yeni bakanlık ve para politikasının koordinesi önemli.

"HALKBANK'A CEZA BEKLEMİYORUZ"

Halkbank'a bir ceza beklemiyoruz. Kamu bankalarının yardıma ihtiyacı olursa hükümet onların yanında olacak

### "EK FONLAMA KAYNAKLARI AÇIKLAYACAĞIZ"

Birkaç hafta içinde ek fonlama kaynakları açıklayacağız.

"DAHA ILIMLI BİR BÜYÜME BEKLİYORUZ"

Yeni makro ihtiyati tedbirler, sıkı makro ve mali politikalarla daha sürdürülebilir bir büyümeyi yakalayacağız. Daha ılımlı bir büyüme bekliyoruz."

ABD yaptırımları sorunu ile birçok ülke karşılaşıyor, koordine olmamız gerekli. "



