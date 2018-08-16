FİNANS

Bakan Albayrak, yabancı yatırımcılarla görüştü

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.08.2018 16:03 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak' son ekonomik gelişmelerin ardından yabancı yatırımcılarla telekonferans yoluyla görüştü. Görüşmeye yaklaşık 6 bine yakın yatırımcı katılım sağladı. Berat Albayrak konferansta yaptığı konuşmada "Bu dalgalanmalardan daha güçlü çıkacağız" mesajı verdi. "Bir IMF planı yok" diyen Albayrak, doğrudan yatırım çekmeye odaklandıklarını belirtti. Bakan Albayrak, Halkbank'a bir ceza beklemediklerini kaydetti.

Bakan Albayrak, yabancı yatırımcılarla görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile yüzlerce yabancı yatırımcı arasında organize edilen dev zirve telekonferans yöntemiyle başladı.

Citi, Deutsche Bank, DOME ve HSBC dörtlüsü tarafından düzenlenen zirveye son verilere göre 3 bin 783 yabancı yatırımcı kayıt yaptırmıştı. Toplantıya katılan yabancı yatırımcıların toplamı 6 binin üzerine çıktı.

Albayrak, yabancı yatırımcılara ilk olarak "Ülke içi zorlukların farkındayız. Bu dalgalanmalardan daha güçlü çıkacağız." şeklinde seslendi.

İşte Bakan Albayrak'ın yabancı yatırımcılara verdiği mesajlar:

"Bu dalgalanmalardan daha güçlü çıkacağız. Türk bankacılık sistemi sağlıklı ve güçlü. Bankacılık sektörüne destekten tereddüt etmeyiz. Şirketler kısa vadeli yükümlülükleri karşılayabilir.

"MALİ DİSİPLİNDEN ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

Enflasyonla mücadelede Merkez Bankası'nın ihtiyaç duyduğu her türlü mali yaklaşımı sağlayacağız. Mali disiplinden asla taviz vermeyeceğiz.

"DAHA FAZLA MALİ SIKILAŞMAYI SAĞLAYACAĞIZ"

Daha fazla mali sıkılaşmayı sağlayacağız, yapısal reformlar önceliğimiz.

Yatırımcılardan destek gördük, Türkiye ekonomisine güven devam ediyor. Güveni artırmak için her türlü adımı atacağız.

"BİR IMF PLANI YOK"

Türkiye, serbest piyasa yaklaşımından sapacak bir kriz döneminde değil. Bir IMF planı yok. Doğrudan yatırım çekmeye odaklandık.

"ÇOK CİDDİ HARCAMA KISINTISINA GİDİLECEK"

Hükümet çok ciddi bir harcama kısıntısına gidecek, gelir tarafında da pozitif performans gözlemliyoruz.

Para politikası enflasyonla tek başına mücadele için yeterli değil. Para ve maliye politikasının koordineli ve dengeli olması gerekiyor. Yeni bakanlık ve para politikasının koordinesi önemli.

"HALKBANK'A CEZA BEKLEMİYORUZ"

Halkbank'a bir ceza beklemiyoruz. Kamu bankalarının yardıma ihtiyacı olursa hükümet onların yanında olacak

### "EK FONLAMA KAYNAKLARI AÇIKLAYACAĞIZ"

Birkaç hafta içinde ek fonlama kaynakları açıklayacağız.

"DAHA ILIMLI BİR BÜYÜME BEKLİYORUZ"

Yeni makro ihtiyati tedbirler, sıkı makro ve mali politikalarla daha sürdürülebilir bir büyümeyi yakalayacağız. Daha ılımlı bir büyüme bekliyoruz."

ABD yaptırımları sorunu ile birçok ülke karşılaşıyor, koordine olmamız gerekli. "


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Okuyucu Yorumları 12 yorum
zorlukların farkında olsanız gelene geçene atar yapmazsınız gariban halkı mahvettiniz ama hala sizi sevmeye devam ediyorlar böyle devam edin Bakalım ülkeyi tam olarak ne zaman yakacak sınız
Bence katılımcı sayısını yanlış yazmışlar. 3-4 milyon vardır. Koskoca dünya liderinin damadını 3-4 bin kişi mi dinleyecek canım .Ne kadar ayıp !
para yetmiyor yetmiyor benzine zam mazota zam emeklige zam ikramiye emeklilik yaşi 65 calisan isci 1600 tl nere hak nere hukuk bu ulkede
DOLAR DÜŞTÜ GÖZÜMÜZ AYDIN!!!.BANKA FAİZLERİ, 1.00 SEVYESİNDEN 3.00 SEVYESİNE YÜKSELDİ.. BİZ ESNAFLAR KREDİYLE AYAKTA DURUYORDUK..ŞİMDİ NOLACAK.. HER AY BANKAYA GİDERİM..HER GİTTİGİMDE DE, İŞLEM YAPAN GÖREVLİ, 48 BİN LİRA HAZIR KREDİN VAR. KULLANMAK İSTERMİSİN DİYE SORARDI (FAİZ ORANI:1.29) BU SABAH GİTTİM..7 BİN TL İSTEDİM..FAİZ ORANI: 3.10 BİR DE KEFİL İSTİYOR..MEMUR OLACAKMIŞ..KALSIN İSTEMİYORUM DEDİM VE TEBESSÜMLE AYRILDIM ORADAN
"Burası çok önemli" , dalgalandım da duruldum, koştum ardından yoruldum... Adile Naşit mekanın cennet olsun. Bunu en güzel sen yapardın !
SEN ORADA OLDUKÇA HİÇ İNANDIRICI GELMEYECEK.AİLE ŞİRKETİNE ÇEVİRDİNİZ MEMLEKETİ
halk banka çıkacak olan bir kuruş cezayı ben şahsım olarak hakkımı helal etmiyecem sebeb olanların hem bu dünyada hem öbür dünyada iki elim yakalarında olacak.
Konuşmaya başladıysa dolar yeniden artacak demektir.
ne de olsa reisin damadı
6 bin DÜNYA kurum ve kuruluşunun telekonferansa katılmış olması Türk Devletinin ne denli SAYILDIĞINI gösteren İNKARI mümkün olmayan bir GERÇEKTİR!
Halkbankasına ceza gelecek onu biliyoruz da az gelmesini sağlayın yoksa yapmış olduğunun yanlış olduğunu hepiniz biliyorsunuz
Haydi bakalım inşallah hayırlısı :)
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