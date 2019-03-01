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Bakan Albayrak yeni kobi paketini açıkladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.03.2019 10:43 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "KOBİ Değer Kredisi-2'yi bugünden itibaren devreye alıyoruz. Hazine garantili paket toplamda 25 milyar lira olacak." açıklaması yaptı. Hazine garantili paket, toplamda 25 milyar TL büyüklüğünde. Krediler 6 ay ana para ödemesiz, 36 ay vadeli olarak verilecek. Aylık faiz oranı ise yüzde 1,54.

Bakan Albayrak yeni kobi paketini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugünden itibaren KOBİ Değer Kredisi-2'yi devreye aldıklarını belirterek, Hazine garantili, toplamda 25 milyar liralık yeni paketin tüm KOBİ'lere hayırlı olmasını temenni etti.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, geçen hafta yeni bir KOBİ paketi açıklayacakları yönündeki sözlerini anımsatarak, "Geçtiğimiz hafta müjdeyi vermiştik. Bugünden itibaren KOBİ'lerimiz için KOBİ Değer Kredisi-2'yi devreye alıyoruz." ifadesini kullandı.

Hazine garantili toplamda 25 milyar liralık yeni paketin tüm KOBİ'lere hayırlı uğurlu olmasını dileyen Albayrak, destek olan 17 bankaya da teşekkür etti.

Albayrak, destek paketine ilişkin infografik de paylaştı.

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ: KOBİ DEĞER KREDİSİ-2'YE 17 BANKA İŞTİRAK ETTİ

Türkiye Bankalar Birliği, KOBİ Değer Kredisi-2'ye 17 bankanın iştirak ettiğini, kredilere, Hazine destekli Kredi Garanti Fonu kefaleti sağlanacağını açıkladı.

Türkiye Bankalar Birliğinden yapılan açıklamada, KOBİ Değer Kredisi-2'ye 17 bankanın iştirak ettiğini, kredilere, Hazine destekli Kredi Garanti Fonu kefaleti sağlanacağı belirtildi.

Açıklamada, "Krediler, ciro ve faaliyet alanına göre değişmek üzere azami 1,5 milyon TL'ye kadar kullandırılabilecek. Kredilerde vade, 6 ayı anapara ödemesiz olmak üzere, toplam 36 ay olarak belirlenmiştir. Kredilerde aylık yüzde 1,54, yıllık yüzde 18,48 faiz oranı uygulanacaktır."" denildi.

KAYNAK:AA


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Anahtar Kelimeler:
kobi destek Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Sayın bakan para pul dağıtarak telafi edebileceğinizi zannediyorsunuz ama kırılan kalplerin telafisi yok akp bizi aldattı bizim büyük hayallerimizi umutlarımızı yok etti kimseye güvenemez artık bu millet
Sayın bakan siz boşverin kredi paketini falanda,türkiye de şu an 3 milyona aşkın işsiz insan var ve öte yandanda 4 milyon suriyeli mülteci ve bu suriyelilerin yüzde seksenize şu an aylık 1.250 tl maaş veriliyor siz bu 3 milyona aşkın işsiz insanlar için istihdam sağlayın buna bir çare bir proje bolun,,kredi paketi kredi paketi diye diye esnafın milletin anasını ağlattınız borçtan faizden,,
Seçim için ne yapacaklarını sasirdilar,yakında sarayı Katarlilar a satarlar mi?
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