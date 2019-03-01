Bakan Albayrak yeni kobi paketini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugünden itibaren KOBİ Değer Kredisi-2'yi devreye aldıklarını belirterek, Hazine garantili, toplamda 25 milyar liralık yeni paketin tüm KOBİ'lere hayırlı olmasını temenni etti.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, geçen hafta yeni bir KOBİ paketi açıklayacakları yönündeki sözlerini anımsatarak, "Geçtiğimiz hafta müjdeyi vermiştik. Bugünden itibaren KOBİ'lerimiz için KOBİ Değer Kredisi-2'yi devreye alıyoruz." ifadesini kullandı.

Hazine garantili toplamda 25 milyar liralık yeni paketin tüm KOBİ'lere hayırlı uğurlu olmasını dileyen Albayrak, destek olan 17 bankaya da teşekkür etti.

Albayrak, destek paketine ilişkin infografik de paylaştı.

Geçtiğimiz hafta müjdeyi vermiştik. Bugünden itibaren KOBİ’lerimiz için Kobi Değer Kredisi-2’yi devreye alıyoruz.



Hazine garantili, toplamda 25 milyar TL’lik yeni paketimiz tüm kobilerimize hayırlı uğurlu olsun. Destek olan 17 bankaya da teşekkür ediyoruz. pic.twitter.com/YgywybkWuh — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 1 Mart 2019

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ: KOBİ DEĞER KREDİSİ-2'YE 17 BANKA İŞTİRAK ETTİ

Türkiye Bankalar Birliği, KOBİ Değer Kredisi-2'ye 17 bankanın iştirak ettiğini, kredilere, Hazine destekli Kredi Garanti Fonu kefaleti sağlanacağını açıkladı.

Türkiye Bankalar Birliğinden yapılan açıklamada, KOBİ Değer Kredisi-2'ye 17 bankanın iştirak ettiğini, kredilere, Hazine destekli Kredi Garanti Fonu kefaleti sağlanacağı belirtildi.

Açıklamada, "Krediler, ciro ve faaliyet alanına göre değişmek üzere azami 1,5 milyon TL'ye kadar kullandırılabilecek. Kredilerde vade, 6 ayı anapara ödemesiz olmak üzere, toplam 36 ay olarak belirlenmiştir. Kredilerde aylık yüzde 1,54, yıllık yüzde 18,48 faiz oranı uygulanacaktır."" denildi.

KAYNAK:AA



