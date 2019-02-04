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Bakan Albayrak: Yerli kaynaklardan enerji üretiminde rekor kırıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.02.2019 16:54 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yerli kaynaklardan enerji üretiminde rekor kırılarak, cari açığın düşmesine büyük katkı sağlandığını açıkladı.

Bakan Albayrak: Yerli kaynaklardan enerji üretiminde rekor kırıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yerli kaynaklardan enerji üretiminde rekor kırılarak, cari açığın düşmesine büyük katkı sağlandığını açıkladı.

Bakan Berat Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Milli Enerji ve Maden Politikası ile atılan adımlar meyvelerini veriyor. Yerli kaynaklardan enerji üretimi rekor kırarken, cari açığımızın düşmesine büyük katkı sağlıyor. Tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" dedi. Bakan Albayrak'ın paylaştığı görselde ise "2017 Ocak- Aralık ayında 135,2 milyar kilovat saat yerli kaynaklı elektrik üretimi, 2018 Ocak- Aralık ayında yüzde 4,17 artışla 150,9 milyar kilovat saat oldu. Ocak 2018'de 11,8 milyar olan yerli kaynaklı elektrik üretimi, Ocak 2019'da ise yüzde 14,94 artışla 15,5 milyar kilovat saat oldu" ifadeleri yer aldı.

KAYNAK:DHA

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak enerji üretimi

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