Bakan Albayrak'ın sıfır konut faizi açıklaması

İSTANBUL (AA) - İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım,"Bakan Albayrak’ın kamu bankalarının sıfır konutlara verilecek kredilerdeki faizin yüzde 0,79’a indirileceğini açıklaması üreticiler için "yılbaşı piyangosu" oldu. Bu haberle birlikte yeni yıla daha şevkle gireceğiz. Bu indirimin etkisiyle mevsimsellik özelliğine sahip ocak ayı satışlarının değişeceğini ve 'bekle-gör' çizgisindeki müşteri tavrının 'bu fırsat kaçmaz' şekline dönüşeceğini düşünüyorum." dedi.

Durbakayım yaptığı açıklamayla, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın kamu bankalarının birinci el konutlara verilecek kredilerdeki faizin yüzde 0,79’a indirileceğini açıklamasını değerlendirdi.Kararın üreticiler için "yılbaşı piyangosu" olduğunu ifade eden Durbakayım, faiz oranlarının konut satışları üzerindeki etkisinin çok fazla olduğunun yılın ikinci yarısında net şekilde görüldüğünü hatırlattı.

- "Satışların 120 bin seviyelerini çok rahat bir şekilde aşacağını söyleyebiliriz"

Faizlerin yüzde 1’in altına inmesiyle birlikte konut satışlarının aylık bazda 120 bin seviyesinin üzerine yükseldiğini aktaran Durbakayım, şunları kaydetti: