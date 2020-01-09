Bakan Albayrak’tan çiftçiye ve tüketiciye müjde

Sivas’ta İş Dünyası ile Buluşma toplantısında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, üretici kredi borçlarında yapılandırma ve uzun vade müjdesi verirken gıda fiyatlarındaki fahiş artışların önleneceğini söyledi.

Atatürk Kültür Merkezi’nde iş adamları ile bir araya gelen Bakan Albayrak, geçtiğimiz yılın değerlendirmesini yaparak 2020 hedeflerinden bahsetti. 2019 yılını dış kaynaklı uluslar arası kuruluların beklentilerinin ötesinde bir performansla geride bıraktıklarını belirten Albayrak, “Ortaya koyduğumuz politikaların başarısı ile birlikte, gerek enflasyonda, gerek faizde, gerek risk birimlerinde gerek büyümede taraflı tarafsız, yurt dışı kaynaklı uluslar arası kurumların beklentilerinin bir çoğunun aksine pozitif yönde güncellenerek tahminlerin daha ötesinde olumlu bir yılı geride bıraktık. 2019 yılı ülkemiz ve ekonomimiz açısından göründüğü kadar kolay olmayan zor bir yıl oldu” dedi.

Ekonomik operasyonlarla dolu bir yıl oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2018 yılından bu yana bir çok ekonomik saldırı ile karşı karşıya kaldıklarını hatırlatarak, “Ağustos 2018 yılında doğrudan Türkiye ekonomisinin hedef alınması ile başlayan, gerçekleşen bu kur saldırıları sonrasında, 2019 yılında da benzer saldırılarında, bunun yanında Barış Pınarı harekatı döneminde de benzer saldırı ve yaptırımların ve düzeli tehditlerin yer aldığı bir süreçle mücadele ile geçirdik. Türkiye olarak hiçbir bahanenin ardında saklanmadan, sadece ve sadece 1 yıl öncesinden belirlediğimiz hedeflere odaklandık. Türkiye’de finansal sistemimizin, dış şoklara, siyasi operasyonlara karşı bağışıklığını arttırmamız, piyasalara güven vermeye, ekonomideki daralmanın önüne geçmeye, kurdaki oynaklığı gidermeye, enflasyonu düşürmeye odaklandık. 3 yıllık yeni ekonomi programımızda hep şunun altını çizdik. Değişim, değişim, değişim. Özellikle son 6 yılda ülkemize karşı gerçekleştirilen onlarca saldırının ekonomi üzerindeki etkisini gidermeyi amaçladık. 2013 gezi ile başladı. Gerek 17-25 gerek 15 Temmuz, Suriye, terörle mücadele, Irak’ta yaşananlar, sınır ötesi operasyonlar. Tüm bu süreçlerin ekonomik etkisi göz önüne alındığında Türkiye artık bir değişim ortaya koymak zorunda. Gerginliklerden etkilenmeyecek bir ekonomi oluşturmak istiyoruz. Reel sektörün potansiyelini doğru stratejiler ile bir daha durmayacak şekilde harekete geçirmektir. Değişim kolay bir şey değil. Hayatımızda da öyle. Alıştığımız şeyleri değiştirmek istediğimiz zamanda zorlanıyoruz. Değişim herkes için ve her birey için zordur. Ama meyveleri lezzetlidir. Sivas’ta da bu değişimin tohumlarını atmamız lazım ve tohumlarını atacağımız bu değişimin meyvelerini en kısa sürede toplayacağımız bir süreç” dedi.