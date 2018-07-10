Bakan Berat Albayrak görevi devraldı

Yeni kabinede Hazine ve Maliye Bakanı görevine getirilen Berat Albayrak, görevi eski Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan devraldı.
Albayrak, görev devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, "Burada Naci Bey gibi bir bakandan devralmak bizim için ayrı onur ve gurur meselesi. Burada bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Ağır, büyük bir sorumluluk. Biz 16 senedir çok büyük devrimler gerçekleştirdik" diye konuştu.
Bakan Albayrak, "Bütçe ve mali disiplin hususundaki duruşu bundan sonra aynı şekilde değil, daha da iyi bir şekilde devam etmesi için çok dinamik ve aktif bir şekilde gece gündüz demeden çalışacağız" ifadelerini kullandı.
"Daha güçlü bir döneme girilecek"
Albayrak daha sonra Hazine'nin devir teslimi için Mehmet Şimşek ile bir araya geldi. Albayrak düzenlenen törende, "Para politikasında Türkiye daha güçlü bir döneme girecek. Enflasyonun tek haneye indirilmesi için çok yoğun mesai harcayacağız" dedi. Albayrak, "Piyasa ekonomisiyle daha uyumlu ve güçlü olacağız" diye konuştu.
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