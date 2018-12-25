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Bakan Berat Albayrak'tan asgari ücret paylaşımı

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.12.2018 15:29 | Son Güncelleme

2019 asgari ücretin 417 TL zamla 2.020 TL'ye yükseltilmesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medyada bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, asgari ücret zammı, indirim ve desteklerin millete hayırlı uğurlu olması yönünde temennide bulundu.

Bakan Berat Albayrak'tan asgari ücret paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, asgari ücretin belli olmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "2018 yılında ekonomide yakaladığımız güçlü performansı, vatandaşlarımıza verdiğimiz müjdelerle taçlandırıyoruz. Asgari ücret zammı, enerji indirimleri ve istihdam destekleri ülkemize, milletimize, ekonomimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

2019 asgari ücret belli oldu ( 2019 asgari ücret zam oranı)2019 asgari ücret belli oldu ( 2019 asgari ücret zam oranı)
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak asgari ücret

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