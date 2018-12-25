Bakan Berat Albayrak'tan asgari ücret paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, asgari ücretin belli olmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "2018 yılında ekonomide yakaladığımız güçlü performansı, vatandaşlarımıza verdiğimiz müjdelerle taçlandırıyoruz. Asgari ücret zammı, enerji indirimleri ve istihdam destekleri ülkemize, milletimize, ekonomimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.