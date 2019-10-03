FİNANS

Bakan Berat Albayrak'tan 'büyüme' mesajı

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.10.2019 14:49 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyon rakamlarının Türkiye'yi seven, kendilerine inanan birçok insanı sevindirdiğini düşündüğünü belirterek, "Türkiye'nin, Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile ifade edilen stratejik hedeflerine inanmayan, manipüle ve speküle etmeye, Türkiye üzerinden para kazanmaya çalışıp, siyasi saikle hareket eden birçok kesimi de üzdüğünü düşünüyorum." dedi.

Bakan Berat Albayrak'tan 'büyüme' mesajı

Albayrak, A Para ve A Haber ortak yayınında İstanbul Finans Merkezi'nde bir gökdelenin inşaatında gerçekleştirilen programda ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son 1 yılda Türkiye'nin çok ağır tecrübeler yaşandığını, tarihi bir süreçten geçtiğini ifade eden Albayrak, enflasyon, cari denge ve faizler başta olmak üzere ekonomik dengelenme adı altında geçen yıl Yeni Ekonomi Programı'nda ifade ettikleri alanların birçoğunda önemli kazanımlar elde edildiğini vurguladı.

Albayrak, bu süreçlerden sonra Türkiye'nin geçmiş ekonomik reflekslerde yaşadıklarından daha güçlü bir savunma mekanizması, bağışıklık sistemi, ekonomik anlamda bir yapısal dönüşüm sürecinin reflekslerini her geçen gün güçlendiren bir altyapıya kavuşmaya doğru hızla yol aldığını belirterek, "Enflasyonda son 1 yılda atılan, senkronize, koordineli adımlar, uygulanan politikalarla yaşanan 2 seçime rağmen enflasyonda TÜFE'de 2017, Yİ-ÜFE'de de 2016'dan beri en düşük rakamlara ulaştık. İnşallah pazartesi açıkladığımız Yeni Ekonomi Programı'nda (yıl sonu enflasyon hedefi) hedeflediğimiz yüzde 12 seviyelerinde, ben biraz daha altında gelmesini umut ediyorum. Çünkü bu dengelenme süreci çok başarılı bir şekilde ilerliyor." diye konuştu.

Bu yıl tüm bu yaşananlara rağmen dengelenme sürecinde Türkiye'nin, en önemli kırılganlıklarından biri olan cari dengeyi gözeterek ve pozitif büyümeyi de işin içine katarak çok önemli bir performans sergilediğini dile getiren Albayrak, şunları kaydetti:

"Bunu da enflasyonla mücadele için çok hayati ve kritik addedilen bir yılda ortaya koydu. Bugünkü enflasyon rakamlarının Türkiye'yi seven, bizlere inanan birçok insanı sevindirdiğini düşünüyorum. Türkiye'nin Yeni Ekonomi Programı ile ifade edilen stratejik hedeflerine inanmayan, manipüle ve speküle etmeye, Türkiye üzerinden para kazanmaya çalışıp, siyasi saikle hareket eden birçok kesimi de üzdüğünü düşünüyorum. Ülkemiz inşallah sevenleri sevindirmeye, sevmeyenleri üzmeye devam edecek."

Albayrak, 2019'daki enflasyonu düşürücü baz etkisinin 2020'de olmayacağı varsayıldığında hedeflere ulaşmanın mümkün olup olmayacağına ilişkin soru üzerine de son 1 yılda yapısal birçok adım atıldığını, özellikle gıda enflasyonu konusunda gerek Ticaret Bakanlığı gerekse Tarım ve Orman Bakanlığınca çok ciddi adımlar atıldığını ve dönüşüm süreçleri başlattıklarını söyledi.

Dalgalanan kur ve enerji maliyetlerine dayalı eşel mobil sistemi başta olmak üzere bunları da sübvanse edecek çalışmalarda da hassas bir takip ile kritik bir yönetim gösterdiklerini dile getiren Albayrak, YEP'te finansal sektörün uyguladığı kredi ve maliyet politikaları başta olmak üzere kredilerin doğru sektörlere kanalize edilmesiyle maliyet enflasyonunu etkileyecek Türkiye'nin yapısal cari denge pozisyonunu da dönüştürecek bir altyapı ile çok kritik bir dönemi başlattıklarını bildirdi. Albayrak, "2020 itibarıyla maliyet enflasyonunu etkileyen gıda, cari dengeyi olumsuz etkileyen sektörler başta olmak üzere, bilinçli yazılmış bir rakam olarak 2022'de yüzde 5'in altını görecek bir hedefle yola çıktık. Bu nedenle geçtiğimiz yıl dengelenme dediğimiz süreç bu yılki YEP'in ana mottosu olarak değişimin 2020'den itibaren başladığı bir süreç olarak ortaya çıkacak." dedi.

KAYNAK:AA

PARTNER2019 Türkiye güzeli belli oldu2019 Türkiye güzeli belli oldu
Borsa İstanbul'da "kesintisiz işlem" yarın başlıyor Borsa İstanbul'da "kesintisiz işlem" yarın başlıyor
Türkiye'nin 'acısı' 91 ülkeyi yaktı Türkiye'nin 'acısı' 91 ülkeyi yaktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak büyüme

En Çok Okunan Haberler

Bağdat’ta geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bağdat’ta geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Kılıçdaroğlu: İttifakın bozulacağını sanmıyorum

Kılıçdaroğlu: İttifakın bozulacağını sanmıyorum

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Tamamlandığında trafik rahatlayacak!

Tamamlandığında trafik rahatlayacak!

Dalında 10 lira, mangalda 70 lira

Dalında 10 lira, mangalda 70 lira

Mandalina ihracatı durdu, tırlar gümrükten döndü

Mandalina ihracatı durdu, tırlar gümrükten döndü

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Borsa İstanbul'da "kesintisiz işlem" yarın başlıyor

Borsa İstanbul'da "kesintisiz işlem" yarın başlıyor

Türkiye'nin 'acısı' 91 ülkeyi yaktı

Türkiye'nin 'acısı' 91 ülkeyi yaktı

Ekonomistler enflasyon rakamlarını değerlendirdi

Ekonomistler enflasyon rakamlarını değerlendirdi

Işınlanmış gıdalara etiket zorunluluğu

Resmen yürürlükte! Etiket zorunlu olacak

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Girişimcilere alternatif finansman imkanı

Girişimcilere alternatif finansman imkanı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.