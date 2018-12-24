Bakan Berat Albayrak'tan KOBİ'lere yönelik önemli açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) alacaklarını tazmin edememeleri durumunda zararlarını karşılamak için Devlet Destekli Alacak Sigortası'nı 1 Ocak'tan itibaren devreye alacaklarını bildirdi.

Albayrak, Resmi Gazete'de yayımlanan KOBİ'lere yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası tebliğlerine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

KOBİ'lerin alacaklarını tazmin edememeleri durumunda zararlarını karşılamak için Devlet Destekli Alacak Sigortası'nı devreye alacaklarını belirten Albayrak, "1 Ocak'ta başlayacak bu sistem, tüm KOBİ'lerimize hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Albayrak, infografikle de sistemin işleyişine ilişkin bilgi aktardı. Buna göre, Bakanlığın oluşturacağı yeni sigorta modelinde KOBİ'lerin alacakları garanti altına alınacak. Bakanlıkça milli bir sistem olan Devlet Destekli Alacak Sigortası Havuzu kurulacak. Bu sigortayla KOBİ'lerin alacaklarını tahsil edememeleri durumunda, alacaklarının önemli bir kısmı havuz tarafından karşılanacak.