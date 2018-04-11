Bakan Zeybekçi'den flaş dolar açıklaması

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Genel Kurulu toplantısına katıldı.

Burada gerçekleştirdiği konuşmasında TL'deki değer kaybına da değinen Zeybekci, "Bunlar hiçbir şekilde Türkiye'nin gerçeğini yansıtmıyor" dedi.

Zeybekci, suni hareketlenmelerin bir şekilde geçeceğini ve Türkiye'nin yoluna devam edeceğini ifade etti.

Zeybekci, "Türkiye'nin 1 yıllık vadeli mükellefiyetlerini gözönüne alın, Merkez Bankası stoklarına bakın, ödeyeceği mükellefiyetlerine bakın... Türkiye'nin fazlası var, kasada fazlası var. Buna rağmen yaşadığımız şeyler Türkiye'nin gerçeğini yansıtmıyor. Bunlar canımızı yakıyor. Fakat bunlar Türkiye'nin kalıcı hastalığı değildir. Bunlar geçicidir. İşinize bakın, önünüze bakın. Bu suni şekildeki hareketlenmeler geçecektir ve Türkiye önüne bakacaktır" diye konuştu.

Türkiye GSYİH'sinin 2018 yılında OECD'nin en hızlı artanlar arasında yer alacağına işaret eden Ekonomi Bakanı, Türkiye'nin 2018'de yüzde 6'nın üzerinde büyüme kaydedebileceğini vurguladı.

Türk Lirası bu sabah dolar ve euro karşısında rekor gerileme yaşadı. Dolar/TL 4,1559, Euro/TL de 5,1449 ile rekor seviyeye yükselmişti.