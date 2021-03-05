Bakan'dan tarımsal destek açıklaması: Çiftçiye mısır, hububat, baklagil desteği bugün hesaplarda!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli son dakika açıklamasında tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 377 milyon liralık desteği bugün itibariyle üreticilerin hesaplarına aktaracaklarını belirtti.

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN SON DAKİKA TARIMSAL DESTEK AÇIKLAMASI

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, "Hububat, baklagil, dane mısır desteği kapsamında 33 bin 433 üreticimize 154 milyon 658 bin 71 TL, yem bitkileri desteği kapsamında 69 bin 584 üreticimize 222 milyon 85 bin 19 TL olmak üzere toplamda 376 milyon 743 bin 090 TL destek ödemesini, T.C kimlik numaralarına göre bugün itibariyle ödemeye başlıyoruz. Tüm üreticilerimize hayırlı, bereketli olsun" dedi.

ÇİFTÇİ DESTEĞİ BUGÜN HESAPLARDA

Ödemelerin, üreticilerin TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağı belirtildi. Kimlik numarası son hanesi 8, 6, 4 ve vergi kimlik numarası son hanesi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olanlara bugün saat 18.00'den sonra, kimlik numarası son hanesi 0, 2 ve vergi kimlik numarası son hanesi 0, 2 olanlara ise 12 Mart saat 18.00'den sonra ödeme yapılacak.

DHA



