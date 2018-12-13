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Bakan Dönmez: Asgari ücretli daha az fatura ödüyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.12.2018 11:15 | Son Güncelleme

2002 ve 2018 yıllarında ödenen elektrik ve doğal gaz faturalarını kıyaslayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Asgari ücret içindeki payları azalmış durumda" dedi.

Bakan Dönmez: Asgari ücretli daha az fatura ödüyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bakanlığının 2019 yılı bütçesine ilişkin TBMM Genel Kurulu'nda konuşma yaptı.

Bakan Dönmez, elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili şöyle konuştu:

"2002 yılında asgari ücrette 150 kilovat/saatlik bir elektrik tüketen hanenin, asgari ücrete oranı, aylık asgari ücret içindeki payı yüzde 15,1 iken bugün itibarıyla asgari ücret 1603 lira, yine 150 kilovat/saatlik elektrik tüketimini baz aldığımızda asgari ücretteki elektrik faturasının payı yüzde 5,6; 3'te 1'i oranında aslında azalma söz konusu.

Doğal gazda 1 Ocak 2002'de net asgari ücret üzerinden, 100 metreküplük ortalama bir aylık tüketimin asgari ücret içindeki payı yüzde 25. Bugün itibarıyla yine aynı miktardaki doğal gazın asgari ücret içerisindeki payı yüzde 9,2'dir. Yüzde 25'ten yüzde 9,2'ye düşmüş durumda. Arzu ederiz ki yüzde 5 olsun. Biz de onun için gayret ediyoruz."

Bakan Dönmez'in konuşmasından öne çıkan bölümler şöyle:

  • Attığımız adımlarla elektrik üretimimizde yerlilik oranını yüzde 50'lere çıkartmış durumdayız. Yaptığımız planlamalar doğrultusunda inşallah bu yerli kaynaklardan elektrik üretim miktarımızı yüzde 60'ların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. An itibarıyla kurulu gücümüz itibarıyla baktığımızda elektrik kurulu gücünde yerli ve yenilebilir kaynakların oranı yüzde 65.

  • Hedefimiz toplam doğal gaz talebinin yüzde 20'si oranında bir depolama kapasitesini ülkeye kazandırmak.

  • İnşallah yıl sonunda Hakkari'ye de doğal gazı getireceğiz. Bununla birlikte 81 ilde doğal gaza kavuşmuş olacağız. An itibarıyla ülke nüfusunun yüzde 70'i doğal gaza erişebilir durumda, yüzde 62 de fiilen doğal gaz kullanıyor. Bu sayıyı artırıyoruz. Geçtiğimiz yıl 100 yeni ilçeye doğal gaz götürdük. Bu sene ilk 100 günlük plan kapsamında 42 ilçeye götürdük. Yıl sonuna kadar inşallah 70'in üzerine çıkacağız ve böylece Türkiye'deki toplam ilçe sayısının yarısından fazlasına doğal gazı götürmüş olacağız.

  • (Doğal gaz ve petrol aramaları) Fatih ve ocak sonu itibarıyla Akdeniz sularına girecek olan ikinci gemimizle, Akdeniz ve Karadeniz'de hidrokarbon aramalarına devam edeceğiz. Adeta Akdeniz kazan, biz kepçe arıyoruz karış karış. Dua edin, bulalım.

  • Uç ürün üretmek şartıyla maden sahalarımızı ihaleye çıkarıyoruz. Bunlardan 3 tanesinde ilana çıktık. Ocak ayı itibarıyla inşallah onları da yapmış olacağız. Katma değeri yüksek ürünleri üretmek gibi bir hedefimiz var. Ham madde olarak sattığınız bir ürün için 1 lira kazanıyorsanız bunu yarı mamul haline getirdiğinizde 7-8 kat, uç ürünü haline getirdiğinizde 25-30 kat daha fazla katma değer üretme imkanınız var.

  • Türkiye dünyadaki bilinen bor rezervlerinin yaklaşık yüzde 66'sına sahip. Pazar payı yüzde 57 ve rezerv kadar pazar hedefiyle hareket ediyoruz. Geçtiğimiz yıl Eti Maden rekor kırmıştı, üretim ve satış rekoru. Bu rekoru bu sene egale ediyoruz, 2 milyon 350 bin tona çıkartacağız. Yaklaşık 1 milyar dolarlık bir satış hedefi var. Neredeyse ürettiğimizin yüzde 95'i civarında da bir ihracat kapasitesi yakalamış durumdayız. Dünyanın 1 numaralı bor üreticisi durumundayız. Boru rafine üretiyoruz. Fakat bordan başka ürünler yapma imkanı da var. Bunlarla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor.

  • 2000'li yılların başında yılda sadece 30 bin metre sondaj yapabilen MTA, bugün itibarıyla 1,5 milyon metreyi aştı, tarihi bir rekordur, geçtiğimiz yıl 1 milyondu. Denizde nereyi arıyorsak karada da arayacağız, havadan da aramalarımızı başlattık. İki tane uçağımız, şu anda Türkiye'de aşağı yukarı yüzde 80 uçuşunu yaptı. Havadan jeofizik görüntüleme yapıyoruz yerin altındaki varlıkların keşfi açısından. Burada da yaptığımız değerlendirmeler var. Bunu ben daha sonra paylaşacağım. Bulduğumuz önemli keşifler var. Bulduğumuz keşiflerin yaklaşık toplam tutarı 100 milyar dolar sırf son iki yılda bu arama çalışmalarından elde ettiğimiz keşifler sonrası.

  • (Yaz saati uygulaması) Ne kadar doğru yaptığımızı şimdi daha iyi anladık. Avrupa Birliği de bunu tartışmaya başladı. Şimdi onlar da tek saat uygulamasına geçmek üzere harekete geçti. Sürekli yaz saati uygulamasına geçince tek zamanlı tarifeler için yaklaşık 540 milyon liralık, 3 zamanlı tarifeler için de 800 milyon liralık bir tasarruf söz konusu. Hesap yanlışlığı şuradan kaynaklanıyor; gün içerisindeki toplam talep artışı sanki saat farkından kaynaklanıyormuş gibi algılanıyor. Burada kıyaslanması gereken saatler, gün doğumu ve gün batımındaki saatler olması lazım. Diğerlerini mevsimsellikten arındırdığınızda aslında bu hesabın doğruluğunu siz de görmüş olacaksınız.

  • (Afşin A Santrali) 2000 yılından önce yapılan işletme hakkı devir sözleşmesi kapsamında yeni sahibine devredildi, Danıştay onayından da geçti. Ama orada hiçbir işçimiz endişe etmesin, gerek bizde gerekse taşeronda çalışsa da yine orada yeni işveren, iş vermeye devam edecek. Benim de kulağıma birtakım dedikodular geldi. İşçilerin böyle bir endişeye kapılmasına gerek yok.

  • Türkiye'nin petrol üretimi günlük yaklaşık 60 bin varil. Bu bizim toplam tüketimimizin yüzde 8'ine tekabül ediyor. Bunu artırmak için biz de çalışıyoruz.

  • Bakan Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söz verdiği doğrultuda Türkiye Taşkömürü Kurumuna bin 500 işçi alacaklarını da belirtti.

    • BÜTÇELER KABUL EDİLDİ

    Konuşmaların ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı, Rekabet Kurumu ile Helal Akreditasyon Kurumunun 2019 yılı bütçeleri kabul edildi.

    Ayrıca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığının kesin hesabı Genel Kurulda oylanarak kabul edildi.

    Bütçelerin kabulünün ardından TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, birleşimi saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı. KAYNAK:AA

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    Okuyucu Yorumları 25 yorum
    Asgari ücretli yetiştiremiyor ki kullansın elektriği doğalgazı. Bir de övünüyorlar bununla.
    @haticegorgulu86 şimdi bakan makam dinlemeyecegim ve ağzımı bozacağım,bu adam resmen milletle alay ediyor,başı yerden kalkmaz inşallah.
    SAYIN BAKAN : SİZ HİÇ ASGARİ ÜCRETLE AİLENİZİ GEÇİNDİRMEK ZORUNDA KALDINIZMI.
    2002 yılında asgari ücret 185 tl, altının gramı 12,5 tl bu para ile 15 gr altın alabiliyorduk. yıl 2018 asgari ücret 1604 tl, altının gramı 215 tl, 7,5 gram altın alabiliyoruz.. 16 yılda vatandaşın cebinden 7,5 gram altını aldınız. asgari ücret dogalgazla elektrikle karşılaştırıyorsunuzda altının gramıyla neden karşılaştırmıyorsunuz çünkü işinize gelmiyor, altın dünyanın her yerinde amazonun içinde bir kabilede bile işlem görebilen karnınızı doyurabilecek tek para birimidir.
    @cengizmavi Bakan doğru söylüyor. eskiden evin ısını 26 derecede yakıyorduk. Şimdi ise doğalgaz faturası az gelsin diye 18 derecede yakıyoruz ve üstümüzde battaniye ile oturuyoruz evde. Kendi rızası ile ateşe gidene merhamet edilmez.
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