FİNANS

Bakan Dönmez'den Vize, Pınarhisar ve Ahmetbey'e doğal gaz müjdesi

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.02.2019 16:07 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kırklareli'nin Vize ve Pınarhisar ilçeleriyle Lüleburgaz ilçesinin Ahmetbey beldesine bu yıl içerisinde doğal gaz geleceğini bildirdi

Bakan Dönmez'den Vize, Pınarhisar ve Ahmetbey'e doğal gaz müjdesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kırklareli'nin Vize ve Pınarhisar ilçeleri ile Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesine bu yıl doğal gaz geleceği müjdesini verdi.

Dönmez, AK Parti Lüleburgaz İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Bakan Dönmez, burada yaptığı konuşmada, sıcak ve sevgi dolu karşılama nedeniyle memnuniyetini dile getirdi.

Uzun süredir bölgeye gelmek istediğini, ziyaretinin bugün nasip olduğunu ifade eden Dönmez, "Kırklareli ve Lüleburgaz'ın bizim açısından farklı önemi var. İki büyük işletmemizin, Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ'ın önemli projelerinin yer aldığı bir ilimiz. Petrol, kömür ve gaz açısından yeraltı zenginliklerinde de oldukça zengin bir yer. Elektrik yatırımları açısından da bölgenin öne çıkan projelerinin bu bölge içinde yer aldığını görüyoruz." diye konuştu.

Milli enerji ve maden politikaları kapsamında özellikle yerli ve yenilenebilir kaynakların azami ölçüde kullanılması için 2 yıl önce çalışma başlattıklarını hatırlatan Dönmez, çalışma kapsamında arama ve araştırmalarının devam ettiğini vurguladı.

Bakan Dönmez, Kırklareli'nin Vize ve Pınarhisar ilçeleriyle Lüleburgaz ilçesinin Ahmetbey beldesine bu yıl içerisinde doğal gaz geleceğini bildirdi.

Lüleburgaz'daki ziyaretlerin ardından Silivri'ye geçeceklerini anlatan Dönmez, "Orada iki yeni sahada gaz keşfimiz var. Yerinde incelemeler yapacağız." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu.

KAYNAK:AA


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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Kırklareli Lüleburgaz Pınarhisar doğalgaz

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Trkayalılar, bu haberi okuyunca, oyunuzu verirsiniz artık.
çok güzel lütuf yaptınız
Benzinide 2 tl satsanızda fırsatçılar halkı sömürmese he sn bakan nasıl olur
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