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  4. Bakan Dönmez: "Sinop'ta nükleer santrali başka tedarikçi ile yapabiliriz"

Bakan Dönmez: "Sinop'ta nükleer santrali başka tedarikçi ile yapabiliriz"

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.01.2020 11:04 | Son Güncelleme

"(Akkuyu) İkinci ünitenin inşaat lisansı 2019'un ağustos ayında verildi. Yakın zamanda bu ünitede inşaata başlanması öngörülüyor"

MURAT TEMİZER - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sinop'ta yapılması planlanan nükleer güç santraline ilişkin hazırlanan fizibilite çalışmasının takvim ve fiyat yönünden tatmin edici olmadığını belirterek, "Japon tarafıyla bu konudaki iş birliğimize devam etmeme konusunda mutabık kalındı. Sinop’a başka bir tedarikçi ile de nükleer santralin yapımı söz konusu olabilir." dedi.

Dönmez, Türkiye enerji piyasasında yaşanan son gelişmelere ve projelere ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) ikinci ünitenin inşaat lisansının 2019 Ağustos'ta verildiğini hatırlatan Dönmez, yakın zamanda bu ünitede inşaata başlanmasının öngörüldüğünü söyledi.

Dönmez, üçüncü üniteye ait inşaat lisansı başvurusunun proje şirketi tarafından geçen yıl yapıldığını anımsatarak, ilk beton öncesi temel çalışmalarına imkan veren "Sınırlı Çalışma İzni" için Nükleer Düzenleme Kurumunun değerlendirme sürecinin devam ettiğinin altını çizdi.

Sinop'ta yapılması planlanan nükleer santralin inşası için Japonya'nın artık gündemlerinde bulunmadığına değinen Dönmez, "Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. tarafından hazırlanan fizibilite çalışmasının Bakanlığımızı takvim ve fiyat yönünden tatmin etmediği Japon tarafına bildirildi. Japon tarafıyla bu konudaki iş birliğimize devam etmeme konusunda mutabık kalındı. Sinop’ta başka bir tedarikçi ile de nükleer santralin yapımı söz konusu olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

- Rusya ile fiyat görüşmeleri sürüyor

Resmi açılış töreni 8 Ocak'ta yapılan TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı'nın devreye alınmasıyla BOTAŞ ve özel sektörün mevcut anlaşmalarla temin ettikleri gazı Bulgaristan sınırı yerine Kıyıköy'den almaya başladıklarını dile getiren Dönmez, "TürkAkım doğal gaz arzı hususunda yeni bir alım-satım anlaşmasını gündeme getirmiyor. BOTAŞ ve Gazprom arasında mevcut anlaşmaların yürütümü ve fiyata ilişkin görüşmeler devam ediyor." ifadesini kullandı.

Dönmez, geçen yıl elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların payının yüzde 62'ye ulaştığını belirterek, 2018'e göre yüzde 13'lük bir artış olduğunu kaydetti.

Bu yıl yerli ve yenilenebilir enerji üretiminde iki önemli husus olduğunun altını çizen Bakan Dönmez, şunları söyledi:

"2019’da hidrolik santrallerden elde edilen elektrik uzun yıllar ortalamasının üzerindeydi. Yenilenebilir enerji meteorolojik olaylara bağlı. İkincisi ise çevresel yükümlülüklerini yerine getirmeyen santrallerin kapanmasıyla yerli kömürden üretilen elektrik enerjisi bir miktar düşüş gösterebilir. Bu iki husus birlikte değerlendirildiğinde 2020’deki yerlilik oranının yüzde 50’nin üzerinde olmasını bekliyoruz."

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Akkuyu, enerji, Fatih Dönmez, Nükleer, sinop, TürkAkım, yenilenebilir,

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