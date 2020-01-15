Bakan Dönmez'den "hidrojen" müjdesi:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gelecek yılın sonuna kadar dağıtım hatlarına ilk hidrojen girişinin olmasını hedeflediklerini bildirdi. Dönmez, Bakanlıkta düzenlenen "Enerjide Arama Buluşmaları: Hidrojen" konulu çalıştayda yaptığı konuşmada, enerji politikalarında en temel amacın kısa ve orta vadede enerji arz güvenliğini garantiye almak olduğunu söyledi. Hidrojenin "geleceğin enerji taşıyıcısı" olarak kullanımının son günlerde sıklıkla tartışıldığına işaret eden Dönmez, Türkiye'nin enerjide gelecek vizyonunu tüm paydaşlarla birlikte inşa etmek istediklerini dile getirdi. Bakanlık olarak hidrojeni 4 ana fayda üzerinden elde etmeyi amaçladıklarına dikkati çeken Dönmez, bunları "daha fazla yenilenebilir enerjiyi sisteme dahil etmek, ısı sektörünü karbon emisyonsuz hale getirmek, yerli kömürden hidrojen üretimi gerçekleştirmek, hidrojen depolama ve tutucusu olarak borun kullanımını artırmak" olarak sıraladı. - Enerjide "yerlilik" vurgusu Dönmez, tüm enerji stratejilerinde "yerlilik" kriterinin esas alındığını belirterek şöyle devam etti:

"Bizim için yerli kömürümüzden hidrojen ve sıvı yakıtların üretimi çok önemli. Temiz kömür teknolojileri kapsamında düşük karbon emisyonlu kömür kullanımı için yerli kömürden hidrojen projeleri gündemimizde olmaya devam edecek. Özellikle petrol ve doğal gaz fiyatlarında jeopolitik riskler ve ekonomik dalgalanmalardan kaynaklı artışlar ekonomimizi olumsuz yönde etkiliyor. Yerli enerji fiyatlarının petrol ve doğal gaz fiyatlarıyla bağını koparmamız ya da etkisini en aza indirmemiz için yerli kömür portföyümüzde önemli bir yere sahip." Sürekli artan yenilenebilir kaynakların şebekeye entegrasyonunun da önemli olduğunu vurgulayan Dönmez, şunları ifade etti: "Yenilenebilir kaynakların sistem içindeki miktarında bazı temel limitler olabilir. Ankara özelinde konuşursak, gerçek değerlerle kışın 1 birim üreten güneş paneli yazın 10 birim üretiyor, yani 20 bin megavat güneş enerjisinin kış etkisi 2 bin megavata kadar düşebiliyor. Özellikle bir de kar yağışının yoğun olduğu dönemlerde güneş enerjisi üretiminin çok düşmesi ve ısınma talebinin tüm yılın en yüksek seviyesinde olması, sistemin kaldıramayacağı bir dengesizlik olarak karşımıza çıkıyor. Bu sebeple yenilenebilir kaynaklardan yapılan üretimin dengelenmesi için depolama sistemlerine büyük ihtiyaç var. Bunun yöntemlerinden biri de doğal gaz dağıtım hatlarına hidrojenin yüzde 2 ila 6 oranında basılmasıdır. Türkiye ölçeğinde bu 1 ila 3 milyar metreküp hidrojenin sisteme verilebileceği anlamına geliyor."