FİNANS

Bakan duyurdu: 5,1 milyon sazan balığı yavrusu bırakılacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.07.2019 11:58 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsünde üretilen 5,1 milyon sazan balığı yavrusunun, ülke genelindeki 727 göl ve gölete bırakılacağını bildirdi.

Bakan duyurdu: 5,1 milyon sazan balığı yavrusu bırakılacak

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü iş birliğinde "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi"ni yürüttüklerini belirtti.

Projeyle iç sulardaki küçük ölçekli balıkçılığı destekleyerek, kırsalda yaşayan vatandaşların kaliteli protein kaynağına ulaşmalarını ve hane halkı gelirini artırmayı, sportif olta balıkçılığı ve reakrasyonel balıkçılığın geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçladıklarını vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitümüzde üretilen 5,1 milyon sazan balığı yavrusunu, ülkemiz genelindeki 727 göl ve gölete bırakacağız. Ürettiğimiz bu balık yavruları 11 Temmuz'a kadar göl ve göletlerimizle buluşmuş olacak. Bırakılan balıkların su ürünleri stoklarının gelecek nesillere aktarılması için en az bir kez üremelerine imkan tanınması, zaman ve boy konusundaki yapılan düzenlemelere uyulması sürdürülebilir balıkçılık yönetimi açısından önem arz ediyor."

20190706_2_37219471_45848059_Web

(AA)


PARTNERVictoria's Secret meleğinden çıplak poz!Victoria's Secret meleğinden çıplak poz!
Merkez Bankası Başkanı görevden alındı! İşte yerine atanan isimMerkez Bankası Başkanı görevden alındı! İşte yerine atanan isim
Bireysel kredilerde artış başladı, konutta azalış sürüyor Bireysel kredilerde artış başladı, konutta azalış sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bekir Pakdemirli sazan balığı

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararları

Merkez Bankası Başkanı görevden alındı! İşte yerine atanan isim

Merkez Bankası Başkanı görevden alındı! İşte yerine atanan isim

Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına CHP'den ilk tepki

Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına CHP'den ilk tepki

Tam 1,5 ton! 'Cemil' 45 bin liradan satışa çıktı

Tam 1,5 ton! 'Cemil' 45 bin liradan satışa çıktı

Bakan açıkladı! Bir hafta içerisinde başlıyor

Bakan açıkladı! Bir hafta içerisinde başlıyor

Çatıda kurduğu sera ile 10 kişilik aileye bakıyor

Çatıda kurduğu sera ile 10 kişilik aileye bakıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yüzde 85'i tamamlandı!1 saatlik yol 5 dakikada gidilecek

Yüzde 85'i tamamlandı!1 saatlik yol 5 dakikada gidilecek

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifi

Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifi

Burada arazisi olan yaşadı!

Burada arazisi olan yaşadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevden alındı

Merkez Bankası Başkanı görevden alındı! İşte yerine atanan isim

Bireysel kredilerde artış başladı, konutta azalış sürüyor

Bireysel kredilerde artış başladı, konutta azalış sürüyor

Hibeyle başladı ikinci şubesini açtı

Hibeyle başladı ikinci şubesini açtı

BMW CEO'su seneye istifa edecek

BMW CEO'su istifasını açıkladı

Sberbank, Denizbank'ın satışı için tüm izinleri aldı

Tüm izinler alındı! İşte bankanın yeni sahibi

GAP barajlarından ekonomiye dev katkı

GAP barajlarından ekonomiye dev katkı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.