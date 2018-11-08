FİNANS

Bakan duyurdu: aylık 150 lira yardım yapacağız

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.11.2018 11:09 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'çoklu doğum'la karşılaşan ailelerle ilgili " 0-2 yaş aralığında çocuk başına aylık 150 lira ödeme yapacağız" açıklamasında bulundu.

Bakan duyurdu: aylık 150 lira yardım yapacağız

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bütçesi görüşülüyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çokcu çocuk doğumlarında 2 yıl boyunca destek vereceklerini açıkladı.

Selçuk "Çoklu Doğum Yardım Programı ile ikiz, üçüz gibi çoklu doğumla karşılaşan ihtiyaç sahibi ailelerimize yönelik 0-2 yaş aralığında çocuk başına aylık 150 lira ödeme yapacağız" dedi.

3294 sayılı Kanun kapsamında yer alan ihtiyaç sahibi hanelerin çoklu doğum sonucu olan ve hayatta kalan 0-24 aylık her bir çocuğuna (iki ve üzeri), Sağlık Bakanlığı’nın Çocukluk Dönemi Aşı Takvimi'nde yer alan aşıları süresi içinde yaptırılması kaydıyla, aylık 150 TL olmak üzere nakdi yardım yapılacak.

CİHAZA BAĞLI HASTALARA ELEKTRİK DESTEĞİ

Bakan Selçuk, "Ağır kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların bulunduğu hanelerin elektrik bedellerinin 200 TL'ye kadar olan kısmına yönelik destekte bulunacağız" diye konuştu.

SINAVLARDA BAŞARI GÖSTERENLERE NAKDİ YARDIM

Bakan Selçuk "MEB tarafından düzenlenen sınavlarda, illerinde ilk 10'a giren veya Türkiye genelinde ilk 20 bine giren Şartlı Eğitim Yardımı faydalanıcısı çocuklarımıza aylık 500 lira, üniversiteye giriş sınavında ilk bine girme başarısı gösteren Şartlı Eğitim Yardımı faydalanıcısı evlatlarımıza ise bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira nakdi destek sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaçırıldı, tecavüze uğradı, dayak yedi... Yaşadığı kabus 2 ay boyunca devam ettiKaçırıldı, tecavüze uğradı, dayak yedi... Yaşadığı kabus 2 ay boyunca devam etti
Binlerce çalışanı ilgilendiren karar! Bunu yaptı, işinden oldu Binlerce çalışanı ilgilendiren karar! Bunu yaptı, işinden oldu
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan önemli açıklamaHazine ve Maliye Bakanlığı'ndan önemli açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk cocuk yardım

En Çok Okunan Haberler

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

'Yıl sonunda dolar 5.10'a gerileyebilir'

'Yıl sonunda dolar 5.10'a gerileyebilir'

Suudi Arabistan'dan 4,3 milyar dolarlık dev girişim

Suudi Arabistan'dan 4,3 milyar dolarlık dev girişim

Dolar ne kadar? 8 Kasım dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 8 Kasım dolar kuru yorumları

Bu il ve ilçelerde oturanlar dikkat!

Bu il ve ilçelerde oturanlar dikkat!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Oo saray sadakası, Allah razı olsun! Saraylar, Suriyeliler derken bir yılda bebek bezi, bebek maması fiyatlarını ikiye katladınız. 168 tane büyük boy bezin paket fiyatları 190 lira.
mantıklı
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizbank'ın satışında yeni gelişme

Denizbank'ın satışında yeni gelişme

Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar

Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar

Ekimde en fazla reel getiri DİBS'ten

Ekimde en fazla reel getiri DİBS'ten

Binlerce çalışanı ilgilendiren karar! Bunu yaptı, işinden oldu

Binlerce çalışanı ilgilendiren karar! Bunu yaptı, işinden oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan önemli açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan önemli açıklama

Akaryakıta gelen indirimler ÖTV desteklerini sıfırladı

Akaryakıta gelen indirimler ÖTV desteklerini sıfırladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.