Bakan duyurdu: aylık 150 lira yardım yapacağız

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bütçesi görüşülüyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çokcu çocuk doğumlarında 2 yıl boyunca destek vereceklerini açıkladı.

Selçuk "Çoklu Doğum Yardım Programı ile ikiz, üçüz gibi çoklu doğumla karşılaşan ihtiyaç sahibi ailelerimize yönelik 0-2 yaş aralığında çocuk başına aylık 150 lira ödeme yapacağız" dedi.

3294 sayılı Kanun kapsamında yer alan ihtiyaç sahibi hanelerin çoklu doğum sonucu olan ve hayatta kalan 0-24 aylık her bir çocuğuna (iki ve üzeri), Sağlık Bakanlığı’nın Çocukluk Dönemi Aşı Takvimi'nde yer alan aşıları süresi içinde yaptırılması kaydıyla, aylık 150 TL olmak üzere nakdi yardım yapılacak.

CİHAZA BAĞLI HASTALARA ELEKTRİK DESTEĞİ

Bakan Selçuk, "Ağır kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların bulunduğu hanelerin elektrik bedellerinin 200 TL'ye kadar olan kısmına yönelik destekte bulunacağız" diye konuştu.

SINAVLARDA BAŞARI GÖSTERENLERE NAKDİ YARDIM

Bakan Selçuk "MEB tarafından düzenlenen sınavlarda, illerinde ilk 10'a giren veya Türkiye genelinde ilk 20 bine giren Şartlı Eğitim Yardımı faydalanıcısı çocuklarımıza aylık 500 lira, üniversiteye giriş sınavında ilk bine girme başarısı gösteren Şartlı Eğitim Yardımı faydalanıcısı evlatlarımıza ise bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira nakdi destek sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

