Bakan duyurdu: aylık 150 lira yardım yapacağız

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bütçesi görüşülüyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çokcu çocuk doğumlarında 2 yıl boyunca destek vereceklerini açıkladı.
Selçuk "Çoklu Doğum Yardım Programı ile ikiz, üçüz gibi çoklu doğumla karşılaşan ihtiyaç sahibi ailelerimize yönelik 0-2 yaş aralığında çocuk başına aylık 150 lira ödeme yapacağız" dedi.
3294 sayılı Kanun kapsamında yer alan ihtiyaç sahibi hanelerin çoklu doğum sonucu olan ve hayatta kalan 0-24 aylık her bir çocuğuna (iki ve üzeri), Sağlık Bakanlığı’nın Çocukluk Dönemi Aşı Takvimi'nde yer alan aşıları süresi içinde yaptırılması kaydıyla, aylık 150 TL olmak üzere nakdi yardım yapılacak.
CİHAZA BAĞLI HASTALARA ELEKTRİK DESTEĞİ
Bakan Selçuk, "Ağır kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların bulunduğu hanelerin elektrik bedellerinin 200 TL'ye kadar olan kısmına yönelik destekte bulunacağız" diye konuştu.
SINAVLARDA BAŞARI GÖSTERENLERE NAKDİ YARDIM
Bakan Selçuk "MEB tarafından düzenlenen sınavlarda, illerinde ilk 10'a giren veya Türkiye genelinde ilk 20 bine giren Şartlı Eğitim Yardımı faydalanıcısı çocuklarımıza aylık 500 lira, üniversiteye giriş sınavında ilk bine girme başarısı gösteren Şartlı Eğitim Yardımı faydalanıcısı evlatlarımıza ise bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira nakdi destek sağlayacağız" ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan önemli açıklama
'Yıl sonunda dolar 5.10'a gerileyebilir'
Akaryakıta gelen indirimler ÖTV desteklerini sıfırladı
Dolar ne kadar? 8 Kasım dolar kuru yorumları
Seyahat için üç ayda 7,4 milyar lira harcandı
BIST100 94 bin puana çekildi, dolar 5.35 lirada
Litresi 10 milyon dolar İş adamları onun için bir araya geldi
İtalya'dan zeytin sıkma makinesi istedi, gelmeyince kendisi üretti
İngiliz otomotiv devi kemer sıkma programını açıkladı
İndirimler üst üste geldi! Hangi araç ne kadar oldu?
Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması
Halkbank hisselerinde hareketlilik
Ferit Şahenk'ten 'ülkeyi terk etti' iddialarına yanıt
Okuyucu Yorumları 2 yorum