Bakan duyurdu: Şehit yakını, gazi ve gazi yakını atamaları yarın!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamuya 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamalarının yarın gerçekleştirileceğini bildirdi.

Selçuk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Reşat Moralı Salonu'nda düzenlenen Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında, kurulun AK Parti hükümetlerinin gerçekleştirdiği önemli açılımlardan biri olduğunu söyledi.

Yürüttükleri rasyonel politikalarla kamudaki insan kaynaklarını hem nicelik hem de nitelik olarak iyileştirme yolunda pek çok adım attıklarını belirten Selçuk, kamu personelinin daha iyi, güvenli ve sağlıklı koşullarda çalışmasını sağlamanın gayreti içerisinde olduklarını vurguladı.

Kamu görevlilerinin devlet tarafından yürütülen kamu hizmetlerinin en önemli aktörleri olduğunu ifade eden Selçuk, "Bunun için, kamu görevlilerinin sorunları ve taleplerini dinlemeyi, katılımcı yönetim anlayışımızın önemli bir şartı olarak görüyoruz." dedi.

Kamu görevlileri sendikacılığını sadece toplu pazarlık süreçlerinden ibaret saymayarak son derece önemli yönetişim uygulamalarını da yürürlüğe koyduklarını anlatan Selçuk, şunları söyledi: