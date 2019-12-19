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Bakan duyurdu: Şehit yakını, gazi ve gazi yakını atamaları yarın!

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.12.2019 14:52 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk yaptığı açıklamada "572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın atamalarını yarın gerçekleştireceğiz." dedi.

Bakan duyurdu: Şehit yakını, gazi ve gazi yakını atamaları yarın!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamuya 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamalarının yarın gerçekleştirileceğini bildirdi.

Selçuk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Reşat Moralı Salonu'nda düzenlenen Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında, kurulun AK Parti hükümetlerinin gerçekleştirdiği önemli açılımlardan biri olduğunu söyledi.

Yürüttükleri rasyonel politikalarla kamudaki insan kaynaklarını hem nicelik hem de nitelik olarak iyileştirme yolunda pek çok adım attıklarını belirten Selçuk, kamu personelinin daha iyi, güvenli ve sağlıklı koşullarda çalışmasını sağlamanın gayreti içerisinde olduklarını vurguladı.

Kamu görevlilerinin devlet tarafından yürütülen kamu hizmetlerinin en önemli aktörleri olduğunu ifade eden Selçuk, "Bunun için, kamu görevlilerinin sorunları ve taleplerini dinlemeyi, katılımcı yönetim anlayışımızın önemli bir şartı olarak görüyoruz." dedi.

Kamu görevlileri sendikacılığını sadece toplu pazarlık süreçlerinden ibaret saymayarak son derece önemli yönetişim uygulamalarını da yürürlüğe koyduklarını anlatan Selçuk, şunları söyledi:

"Yönetime katılma ve sosyal diyaloğun geliştirilmesi amacıyla kurumsal düzeyde Kurum İdari Kurullarını, kamu görevlilerinin geneline ilişkin olarak da Kamu Personeli Danışma Kurulunu yapılandırdık. Son 17 yıldan bu yana, kamu görevlileri sendikacılığındaki sendikalılaşma oranı sürekli artıyor. AK Parti iktidarı döneminde kamu personel yönetiminde geçmişin kronik haline gelmiş sorunlarına el atıldığı/çözüm üretildiği bir dönem olmuştur."

"Atamaların sürekli yapılmasını sağladık"

Şehit yakını, gazi ve gazi yakınları için geliştirdikleri istihdam politikalarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve talimatlarıyla genişlettiklerini vurgulayan Selçuk, şöyle konuştu:

"2002'de kadar 6 bin 315 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımıza istihdam hakkı sağlanmışken, hükümetlerimiz döneminde bu sayı 36 bin 299'a ulaştı. Bu çerçevede kamu kurumlarımızda bugüne kadar toplamda 42 bin 614 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızı istihdam ettik. Ayrıca, tercihlerini gerçekleştiren 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın da atamalarını yarın gerçekleştireceğimizin müjdesini vermek isterim. Ayrıca hak sahiplerinin başvuru ve atanma süreçlerinde de niteliksel olarak iyileştirmeler gerçekleştirdik. Atamaların yılda iki kez değil, sürekli yapılmasını sağladık. Sadece memur ve hizmetli kadrolarına atama yapılmaktayken öğrenim durumuna göre ihraz edilen unvanlara atanmayı sağladık. 45 yaşını geçen hak sahipleri için de istihdam hakkı tanıdık."

"Engelli ataması bu ay içerisinde yapılacak"

Selçuk, toplumun tüm kesimlerini kapsayan sosyal politika uygulamalarıyla her vatandaşa dokunan, sosyal iyileşmeyi sağlayan ciddi programları hayata geçirdiklerini anımsatarak, engellilere yönelik yürüttükleri çalışmaların buna en güzel örnek olduğunu söyledi.

Sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirerek engellilerin kamuda istihdamına özel önem verdiklerine değinen Selçuk, şu değerlendirmeyi yaptı:

"2002'de göreve geldiğimizde kamu kurum ve kuruluşlarında sadece 5 bin 777 engelli kardeşimiz çalışıyordu. Bugün ise kamuda memur statüsünde engelli çalışan sayımız yaklaşık 10 kat artarak 56 bine ulaşmış durumda. Engelli kardeşimizin de bu ay içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamını sağlayacağız. Sosyal devlet anlayışının verdiği sorumluluklar neticesinde attığımız bir diğer adım da sosyal hizmet modellerinden yararlanan gençlerimizin istihdamına yönelik uygulamalarımız. Bu kapsamda bugüne kadar atamasını yaptığımız gençlerimizin sayısı 50 bine ulaştı. Bu atamaların 30 bin 341'ini hükümetlerimiz döneminde gerçekleştirdik."

Kurula, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, KESK Genel Sekreteri Ramazan Gürbüz ve hizmet kollarında yetkili sendikaların temsilcilerinin katıldı.

KAYNAK:AA

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
bari atananların tümü erkek olsun bayanlar masa başında oturup hiç iş yapmıyorlar
@5112870 BU ÜLKEDE MAĞDUR OLACAKSIN,MİLLETİN OKUMUŞ ÇOCUĞU TOPTAN İŞSİZ.BENİM ÇOCUĞUM NASIL ASGARİ ÜCRETLİ BİR İŞTE ÇALIŞIYORSA ONLARDA ÇALIŞSIN.BENİN ZATEN BİR BABA OLARAK ELİMDE AVCUMDAKİ HEP OKULA GİTTİ ÇOCUĞUMA BU SAATTEN SONRA MADDİ DESTEK VEREMEM.MANEVİYATTA PARA ETMİYOR.
ADAM ESRARKEŞ,KADIN HAYAT KADINI.ÇOCUKARINI SOKAĞA ATMIŞ DEVLETTE SAHİPLENMİŞ,BURAYA KADAR İTİRAZ YOK.AMA O ÇOCUK 18 YAŞINDAN SONRA OTOMATİK DEVLET MEMEURU OLACAKSA İTİRAZIM VAR.SORUMSUZ ANNE BABAYA ATA DİYE SAHİPLENİYOR,HEPBİRLİKTE TAŞ ATIP KOL YORULMADAN DEVLETİN SIRTINDAN YİYİN.OLMAZ ERKEZ GİBİ KPPS YE GİRECEK TUTTURAMAZ İSE GİRTİP BİRYERDE ÇALIŞACAK
@5112870 bu ülkede heryıl 3,500 kişi iş kazasından ölüyor.herkez yaptığı işin riski karşılığı bedel ödüyor.asker polis paralı bir memurdur.kimse zorla iş yaptırmıyor.birazda milletin okumuş çocuğuna iş imkanı versinler.
neden Kıbrıs gazisi olanları ayırt ediyorsunuz Kıbrıs bizim toprağımız buna da bir el atın sayın büyüklerim
siz önce şehit yakınlarını şehir eşkiyalarının elinden kurtarın.
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