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Bakan duyurdu! Sözleşmeli sağlık personelinin zorunlu çalışma süresi 4 yıla düşürüldü

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.06.2019 16:13 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sözleşmeli sağlık personelinin 6 yıllık zorunlu çalışma süresinin düşürülmesine dair taleplere ilişkin düzenlemenin TBMM komisyonunda değerlendirmeye alındığını belirterek, "Komisyondan geçen kanuni düzenleme ile 6 yıl olan sabit pozisyonda çalışma süresi, 4 yıla düşürülmüştür." ifadelerini kullandı.

Bakan duyurdu! Sözleşmeli sağlık personelinin zorunlu çalışma süresi 4 yıla düşürüldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sözleşmeli sağlık personelinin sabit pozisyonda zorunlu çalışma süresinin 6 yıldan 4 yıla düşürüldüğünü açıkladı.

Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığının gündeminde olan sözleşmeli sağlık personelinin zorunlu çalışma süresine ilişkin taleplerinin TBMM Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonundan geçmesi üzerine değerlendirmede bulundu.

Düzenlemenin hayata geçmesiyle sözleşmeli sağlık personelinin ilk atandıkları yerde 3 yıl çalıştıktan sonra talepleri olması halinde memur kadrosuna geçebileceklerini kaydeden Bakan Koca, şunları belirtti:

"Uzun zamandır Bakanlığımız gündeminde olan, sözleşmeli sağlık personelinin 6 yıllık zorunlu çalışma süresinin düşürülmesine dair talepler TBMM komisyonunda değerlendirmeye alınmıştır. Komisyondan geçen kanuni düzenleme ile 6 yıl olan sabit pozisyonda çalışma süresi, 4 yıla düşürülmüştür.

Bu düzenlemenin hayata geçmesi ile sözleşmeli çalışan sağlık personelimiz, ilk atandığı yerde 3 yıl çalıştıktan sonra talebi halinde memur kadrosuna geçebilecek. Memur kadrosuna geçtikten sonra aynı yerde 1 yıl daha çalışırsa, diğer memurların sahip olduğu tüm haklara ve başka yerlere naklen atanma hakkına sahip olacak.
Bu vesileyle, sağlık personelimizin özlük hakları ile ilgili önemli bir kazanım sağlanmasına destek veren TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyelerine, sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."

KAYNAK:AA

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Türk Silahlı Kuvvetlerindede düşürülmeli 15 yıl çok uzun!!!!!
darısı T.S.K ya
2013 ile 2016 arasında atananlar için hiç birşey yapmadılar. Adaletsizliktir bu. Onlar gibi bizlerde kpss puanı ile atanıp devlet memuruyuz. Sürekli 4bliler için Bi adım...
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