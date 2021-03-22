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Bakan Elvan'dan son dakika enflasyon açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.03.2021 08:39 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın son dakika enflasyon ve fiyat istikrarı açıklaması yaptı.

Bakan Elvan'dan son dakika enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, son dakika açıklaması geldi, Elvan açıklamasında, "Makroekonomik istikrarın ön koşulları fiyat istikrarı ve finansal istikrardır. Bu alanlarda istikrar olmaksızın; güçlü, kaliteli ve sürdürülebilir bir büyümeye ulaşmak mümkün değildir. Uygulamakta olduğumuz “enflasyonda düşüşü önceliklendiren” makro politika çerçevesi, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir." dedi.

BAKAN ELVAN: 'TAVİZ VERMEYECEĞİZ'

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir tavizin kesinlikle söz konusu olmayacağını belirterek, "Liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir." ifadelerini kullandı.

Elvan, yaptığı yazılı açıklamada, makroekonomik istikrarın ön koşullarının fiyat istikrarı ve finansal istikrar olduğunu bildirdi.

Bu alanlarda istikrar olmaksızın, güçlü, kaliteli ve sürdürülebilir bir büyümeye ulaşmanın mümkün olmayacağına işaret eden Elvan, "Uygulamakta olduğumuz 'enflasyonda düşüşü önceliklendiren' makro politika çerçevesi, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir. Maliye politikalarını, para politikasını tamamlayıcı yönde fiyat istikrarını desteklemek amacıyla uygulamaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Piyasaların etkin ve sağlıklı işleyişini son derece önemsediklerini vurgulayan Elvan, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir taviz kesinlikle söz konusu olmayacak, liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir. Reform paketimizde yer alan eylemler de yapısal temellerimizi daha da güçlendirecek, olası şoklara karşı direncimizi artıracaktır."

(AA)

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