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Bakan Fakıbaba'dan tarımsal desteklemeler için müjde

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.04.2018 10:14 | Son Güncelleme

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba tarımsal desteklemelerin 2019'da da erken yapılacağını açıkladı.

Bakan Fakıbaba'dan tarımsal desteklemeler için müjde

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba yaptığı açıklamada;

"Tarımsal desteklemeler eskiden altıncı ve yedinci aylarda verilirdi, bu yıl şubatta verildi, seneye de aynısını yapacağız. Her gittiğim yerde çiftçi arkadaşlarım 'Allah razı olsun, biz eskiden haziranda, temmuzda bu destekleri alırken, şimdi şubat ayında alıyoruz' diyor, teşekkür ediyorlar.

Bütün halkımızın emrindeyiz ve hizmetkarıyız. AK Parti'den almış olduğumuz talimat budur. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızdan sürekli hizmet talimatı alıyoruz.

Hafta'da en az üç yere gidiyorum, gerekli çalışmaları yapıyorum. Yapabileceklerimiz için söz veriyoruz, yapamayacaklarımız için ise özür diliyoruz. İnşallah her geçen gün daha iyiye doğru gidiyoruz" dedi.

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Fakıbaba Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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