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Bakan Gül'den süresiz nafaka açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.05.2019 11:06 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, süresiz nafaka ile ilgili 'Süresiz nafaka adil değil, hakkaniyet ve adalet içerisinde düzenlenmesi gerekir' dedi.

Bakan Gül'den süresiz nafaka açıklaması

Bakan Gül, süresiz nafaka konusunun hatırlatılması üzerine bu konuda çalışmaların son aşamaya geldiğini, tüm paydaşların dinlendiğini, reflekslerini ortaya koyma anlamında çalışmaları bitirme aşamasında olduklarını ifade etti.

Süresiz nafakanın adil olmadığına dikkat çeken Gül, "Bir nafakanın süreli ya da objektif kriterlerle hakkaniyet ve adalet ölçüsü içerisinde düzenlenmesi gerekir. Bu konuda çalışmalar da var. Alt üst sınır konusunda teknik çalışmalar bakanlıkça tamamlanmak üzere. En makul düzenleme ortaya çıkacaktır. Temel hassasiyetimiz bir düzenleme getirirken taraflardan birine yeni mağduriyet alanları oluşturmamak. Amacımız, aile hukukundan kaynaklı uyuşmazlıkların çözümünde tarafların örselenmemesi. Tarafları ve çocukları örselemeden bu süreç bir an evvel en makul sürede nasıl tamamlanır da taraflar yara almaz... Boşanıyor, kopmak istiyor ve ölene kadar ona bir ödeme yapıyorsunuz. Bir şekilde bir irtibatınız oluyor. Bu daha farklı sorunlara da sebep oluyor." diye konuştu.

Gül, boşanma meselelerinde arabuluculuk konusunu reformla ayrıntılı bir şekilde konuşacaklarını kaydetti.

Hayvan Hakları Kanunu ile ilgili soru üzerine Gül, "Türk Ceza Kanunu yönüyle çalıştık. Kanunun uygulayıcısı Orman Bakanlığı. Çünkü pet shoplar, barınaklar var. Biz sahipli sahipsiz hayvanların tümü için suç olması yönüyle önerilerimizi çalışıp verdik Meclise. Meclis bir komisyon da kurdu. O hususta da gerekli düzenleme çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

KAYNAK:AA

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül

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