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Bakan Karaismailoğlu'ndan flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.04.2021 12:08 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, CNN Türk'e özel röportaj verdi. Bakan Karaismailoğlu "Araba kullanmayı çok severim, çok kullanırım" dedi. Kanal İstanbul'a ilişkin olarak çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Karaismailoğlu bu yıl içinde önemli gelişmelerin olacağını söyledi.

Bakan Karaismailoğlu'ndan flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul projesine ilişkin olarak "Devasa bir proje, hazırlıklar devam ediyor, teknik olarak yol aldık. Yasal düzenlemeler var. Finans modelini çalışıyoruz. 2021'de Kanal İstanbul'la ilgili önemli gelişmeler olacak" dedi. Bakan Karaismailoğlu CNN Türk ekranlarında direksiyon başında soruları yanıtladı.

Bakan Karaismailoğlu otomobil kullanmayı çok sevdiğini, İstanbul trafiğine ilişkin yapılması gerekenler olduğunu, geliştirilmesi gereken konuların bulunduğu belirtti.

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Şoförlüğümün fena olmadığını düşünüyorum. 30 yıldır ehliyetim var. Hayatım bifiil yollarda geçtiği için sürekli trafikteyim. Araba kullanmayı çok severim. Ama bırakmıyorlar. Kısa mesafelerde çok kullanıyorum.

İstanbul dünyanın çok özel bir şehri. 1995 yılında İstanbul'da işe başladığımda İstanbul'da 1 milyon araç vardı şimdi 4.5 milyon araç var.

İSTANBUL TRAFİĞİ

Trafik sıkıntısına sonuç için trafik modelleri tartışılıyor. 1990'da tartışılıyordu. 1995'ten sonra yatırımlar yapılınca trafik durulmuştu. Değişken modeller var. İstanbul'da yapılması gereken işler var. Kalan metroların bitirilmesi, kavşakların bitirilmesi, sinyalizasyonun iyileştirilmesi lazım. Aktif ekibin orada çalışması lazım. Altyapıyı iyi kurmak ve geliştirmek için çalışmak lazım.

KANAL İSTANBUL

(Kanal İstanbul) Önümüzdeki 100 yılın ihtiyaçlarını tasarlamak lazım. Denizden ticaret sağlanıyor, gemi hacimleri oldukça büyüdü, gemi ve liman yatırımları artıyor. Dünya'nın şu anki ticaret hacmi 12 milyar ton. Artarak gidiyor. İstanbul Boğazı bunu kaldıramıyor. Yapacağımız bir su yoludur. Eko sistemi bozacak bir şey yok. Devasa bir proje, hazırlıklar devam ediyor, teknik olarak yol aldık. Yasal düzenlemeler var. Finans modelini çalışıyoruz. 2021'de Kanal İstanbul'la ilgili önemli gelişmeler olacak.

KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ

(Köprü ve otoyol ücretleri) Bu bir finansal model aslında. Ücret yüksekliklerini değerlendiriyoruz. Bunları tartışıyoruz, memnuniyetlerine bakıyoruz. Ücretler konusu tartışılabilir, bunların hepsini izliyoruz. Kalıcı ve güvenli projeler, akıllı projeler. Avrasya Tüneli yolu çok kısaltıyor.

AŞI PASAPORTU

(Aşı pasaportu) Bu tartışılıyor. Sonuç alınmadı ama Avrupa'da tartışılıyor. Hangi aşıyı kabul edecekler, neleri kapsayacak. Konuşuluyor , netleşmedi. Avrupa'da büyük sıkıntı var. Biontech'in üretimi de sınırlı.

YAPILAN PROJELER

Özkaynaklarımızla yaptığımız projeler yine halkın cebinden çıkıyor. Bu projeler halkın hizmetinde olacak projeler. Avrasya Tüneli'nden günde 50 bin araç geçiyor. Avrasya olmasaydı 15 Temmuz ya da FSM Köprüsü'nden geçeceklerdi. Zaman ve yakıt maliyetine baktığımızda bu projeler çok değerli. Bu projeler sonunda devlete kalacak.

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