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Bakan Karaismailoğlu'ndan son dakika 'Kanal İstanbul' açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.04.2021 12:15 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu son dakika açıklaması yaparak, Kanal İstanbul’un proje çalışmaları ve Türksat 5B uydusu hakkında son durumu aktardı.

Bakan Karaismailoğlu'ndan son dakika 'Kanal İstanbul' açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul projesine ilişkin olarak, "Şu an itibariyle, Kanal İstanbul’un proje çalışmaları, imar planları tamamlanmıştır ve ihale hazırlıkları devam etmektedir." dedi.

SON DAKİKA KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI

Bakanı Karaismailoğlu açıklamasında son dakika açıklamasında, "Çok yakın bir zamanda bu projeye başlayacak ve kısa sürede tamamlayacak güçte ve kararlılıkta olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim." dedi.

'TÜRKSAT 5B'Yİ BU YIL İÇİNDE GÖNDERECEĞİZ'

Bakanı Karaismailoğlu Türksat 5B'ye ilişkin, "Türksat 5A uydumuzu bu yılın başında uzaya gönderdik, Türsat 5B’yi de yıl içinde yörüngesine göndereceğiz. Entegrasyon ve testleri ülkemizde yapılacak ilk milli haberleşme uydumuz Türksat 6A’yı da 2022 yılında inşallah uzaya göndereceğiz. Cumhuriyetimizin 100. Yıldönümünde, kendi uydusunu kendisi yapabilen Dünya’nın sayılı ülkeleri arasında yerimizi alacağız." açıklamasında bulundu.

(DHA)

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Kanal İstanbul'u rant haline getirdiniz kendi ülkemden çok katar ve diğer ülkeler kazanacak daha önce yaptığınız köprüler gibi, hastahaneler gibi bu da bize fayda sağlamayacak! Sanırım bu ülkeyi bitirmeye yemin ettiniz yeter!
Hükümet önce aç işsiz insanlara çare bulsun
biz ne haldeyiz halk olarak o neyin pesinde di cek soz kalmadi artik sizlere
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