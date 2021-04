Bakan Karaismailoğlu: "Türkiye son yıllarda pek çok cephede savaşıyor"

Türkiye’nin son yıllarda pek çok cephede aynı anda savaştığını dile getiren Karaismailoğlu, "Sağlıktan, eğitime, tarımdan sanayiye, savunmadan ulaştırmaya hemen her alanda 19 yıldır hükümetlerimiz tarafından çok büyük bir emek verildi. İhmal edilen her iş yeni baştan ele alındı, tespit edilen tüm eksikler giderildi. Ekonomide bir üst lige yükselmemizi sağlayacak katma değerli dev projeler hayata geçirildi. Ulaştırma ve haberleşme altyapımızın çağa uygun hale getirilmesi ve özellikle ekonomimize dayanak olacak bir klasmana erişebilmesi için de 1 trilyon lirayı aşkın yatırım yaptık. ’Bütünsel kalkınmanın istisnası olmaz’ dedik. Doğu-batı, kuzey-güney ekseninde ülkemizin tüm altyapısını yeniledik. Ne bir ilimizde ne bir köyümüzde basılmadık bir karış toprak bıraktık. Vatandaşlarımızı, gençlerimizi, çocuklarımızı dünya ile bağlarken, bir yandan da sanayicilerimizin üretkenliğini artırmak, güçlü bir lojistik altyapıyla yeni pazarların kapılarını açmak için gece gündüz çalıştık" ifadelerini kullandı.

Limanların bu süreçte aralıksız çalıştığını vurgulayan Karaismailoğlu, "İhracatımıza her zaman olduğu gibi omuz verirken, pandeminin en yoğun günlerinde dahi ülkemizin temel ihtiyaçlarını başarıyla karşıladılar. Her daim üretkenliğiniz ve verimliliğiniz ile ekonomimizi ayakta tutan sizler de takdire şayan bir grafik ortaya koydunuz. Bütün olumsuzluklara rağmen 2020 yılında ihracat hedeflerimize ulaştık. Ocak 2021 itibariyle yıllık sanayi üretimimizin yüzde 11,4 oranında artırdık. Türkiye pandemi koşullarında dahi tüm dünyanın hayretle izlediği bir ülke oldu. Üretkenliğini ve büyümesini inançla devam ettirdi. En zor anlarda dahi yılmadan, inancımızdan güç alarak muazzam bir başarı elde ettik. Çünkü hepimizin kalbinde, yanan bir ateş gibi, daha zengin, daha güçlü, gelişmekte olan değil gelişmiş bir Türkiye inşa etmeye olan inanç var. Cumhuriyetimizin 100. yılına da bu inanç sayesinde sarsılmaz bir ekonomik güç olarak giriş yapacağız" diye konuştu.

"HAKSIZ ELEŞTİRİLERE UĞRUYORUZ"

Zaman zaman kimilerinin idrak yoksunluğu nedeniyle haksız eleştirilere uğradıklarının anlatan Karaismailoğlu, "Ne gerek vardı bu kadar yatırıma’ diyenler, ’yaptırmayız’ diyenler, ’başaramazsınız’ diyerek önümüze çıkanlar oluyor. Eminim, her biriniz birer girişimci ve iş insanı olarak bizi en iyi anlayanlarsınız. ’Olmaz’ diyenlere ’Neden olmasın’ diyenler her zaman kazanır. Zafer,

herkes durduğunda koşmayı sürdürenlerindir. İşte bu ’Neme lazımcı’lar konuşadursun, bizler 10 yıl, 20 yıl, 50 yıl sonrasının ihtiyaçlarını bugünden karşılamak için çalışıyoruz. Oysaki devlet aklıyla atılan tüm bu adımların stratejik bir nedeni var ve Türkiye’ye kazandıracakları bugünden hesaplanıyor. Lojistik Master Planımız, Ulaşım Ana Planımız ve 2023 Stratejik Planımız doğrultusunda ülkemizi dünya ile ulaşımın her modunda bağlayacak, şehirlerimiz arasında gidiş-gelişi artıracak bir hareketlilik altyapısını oluşturduk. Lojistik açıdan bölgemizde bizi süper güç yapacak ulaştırma ağlarını bir bir inşa ettik. Hem ulaştırmada hem de haberleşmede dijitalleşen dünyayı yakalayacak nitelikte projeler hayata geçiriyoruz. 2021 yılı bütçesi içinde yüzde 31’lik bir orana sahip olan ulaştırma ve altyapı yatırımlarımız, yaptığımız ve devam eden projelerimizle birlikte toplam 1 trilyon 555 milyar TL’ye ulaşacak" dedi.