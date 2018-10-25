Bakan Kurum'dan son dakika 'imar barışı' açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imar barışı ile ilgili yaptığı açıklamada "İmar Barışında süreyi uzatmayı değerlendireceğiz" dedi.
Hükümetin, imar ve iskan sorunu olan konutlara yasallık kazandırmak için 8 Haziran'da başlattığı İmar Barışı uygulamasında süre 31 Ekim'de sona erecekti. Uygulama 31 Aralık 2017’den önceki yapıları kapsıyor.
Türkiye’deki 13 milyon tapusuz konut ve işyerinin imar sorununu ortadan kaldırmak için başlatılan uygulamaya e-Devlet’ten başvuru yapılabiliyor. İmar Barışı'na yaklaşık 6,3 milyon kişi başvurdu.
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