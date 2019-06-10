FİNANS

Bakan Kurum: Sıfır Atık Projesi ile 20 milyar lira tasarruf ve 100 bin istihdam öngörüyoruz

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.06.2019 16:44 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Sıfır Atık Projesi kapsamında yıllık 20 milyar lira tasarruf, 100 bin kişiye de doğrudan istihdam sağlamayı öngörüyoruz." dedi.

Bakan Kurum: Sıfır Atık Projesi ile 20 milyar lira tasarruf ve 100 bin istihdam öngörüyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Sıfır Atık Projesi kapsamında yıllık 20 milyar lira tasarruf, 100 bin kişiye de doğrudan istihdam sağlamayı öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Sıfır Atık Projesi" tasarruf

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu tasarruflar nedense seçim arifesinde aklınıza geliyor!!!
Alay edin milletle bakalım bu memleketin sonu ne olacak
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