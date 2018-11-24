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Bakan müjdeyi verdi! Aralık ayında Türkiye'ye geliyor!

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.11.2018 03:30 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Geçtiğimiz haftalarda Fatih sondaj gemimiz Antalya açıklarında sondaja başladı, kardeşi geliyor. Aralık'ta sularımıza girmiş olacak. Büyük ihtimalle Karadeniz'de sondajlara devam edeceğiz."dedi.

Bakan müjdeyi verdi! Aralık ayında Türkiye'ye geliyor!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin petrol ve doğal gaz arayacak ikinci sondaj gemisinin aralık ayında geleceğini ve Karadeniz'de çalışmalara başlayacağını bildirdi.

"Bab-ı Ali Toplantıları"nda konuşan Dönmez, kesintisiz, kaliteli ve ekonomik enerji ürünlerinin tüketiciye ulaştırılması için son dönemde birçok yatırım yaptıklarını anlattı.

Dönmez, bakanlık olarak arz güvenliği üzerinde durduklarına işaret ederek, "Çünkü olmayan enerjinin bedeli bugün ödediğimizden çok daha fazla. Bir sanayi kuruluşusunuz 1 saat elektrik dursa bütün tezgahlarınız, üretiminiz durabilir, hatta kalite sorunları yaşayabilirsiniz. O açıdan biz gözümüz gibi bakıyoruz." diye konuştu.

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Dönmez, Türkiye'nin enerji kaynakları açısından kendine yeten bir ülke olmadığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Özellikle son yıllarda yerli ve yenilebilir kaynakların enerjideki payının artırılmasını vurguladık. Şu anda elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların payı yüzde 50 civarında. Kurulu güç açısından bakarsanız bu yüzde 58-59'larda... Yerli ve yenilenebilir kaynakların toplam üretim içindeki payı atmosferik koşullara bağlı olarak değişiklik arz ediyor."

TürkAkım ve TANAP projelerine dikkati çeken Dönmez, "Yaptığımız yatırımlarla günlük doğal gaz arz kapasitemiz 303 milyon metreküpe çıktı. Yani artık yüzde 20 yedeğimizde var. LNG terminallerini ilave ederek başardık." dedi.

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"MERSİN'DE SIĞ DENİZDE SONDAJIMIZI BAŞLATIYORUZ"

Fatih Dönmez, petrol ve doğal gaz arama çalışmalarında da ciddi bir hamle başlattıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz yıl Türkiye ilk defa kendi sondaj gemisini aldı. Geçtiğimiz haftalarda da Fatih sondaj gemimiz Antalya açıklarında sondaja başladı. Şimdi onun kardeşi geliyor. Aralık ayı içerisinde sularımıza girmiş olacak. Aynı teknik özelliklerde. Bu gemi de ortalama yılda 2 kez sondaj yapabiliyor. Bizim Doğu Akdeniz'de sismik çalışmalarımız 7-8 yıldır devam ediyordu. O çalışmaları analiz edip hangi alanda daha fazla hidrokarbon rezervi çıkabilir, bir mühendislik çalışması. Yığınlarca datayı incelemek gerekiyor."

Fatih sondaj gemisinin 5 aylık iş programı olduğunu dile getiren Dönmez, "Önümüzdeki 3-4 ay içerisinde oradaki sondajımızı bitireceğiz. Deniz seviyesinden yaklaşık 5 bin 500-6 bin metre kadar aşağı inmiş olacağız. Çünkü derin deniz orası. 2 bin 500 metre deniz derinliği, sonra 3 bin metre de karada iniyoruz. Son derece teknolojik bir gemi. Dünyada benzer özelliklere sahip 5-6 gemi var. Onların 1 tanesi bizde. 2. gemi de aynı özelliklere sahip ona da iş programı yapıyoruz. Büyük ihtimalle Karadeniz'de sondajlara devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Sismik çalışmalarda erken havlu atmayacaklarını, bulana kadar çalışmayı sürdüreceklerini, pazartesi günü de Mersin'de sığ denizde sondaj başlatacaklarını vurgulayan Dönmez, sözlerini, "Her şey hazır. Orada da aramalarımıza devam edeceğiz. Karada arama sayılarını artırdık. Karada, denizde ne varsa bulacağız." diye tamamladı.

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Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez antalya

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