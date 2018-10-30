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Bakan müjdeyi verdi! Gelecek ay başlıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.10.2018 13:47 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, milli sondaj gemisi Fatih'in Akdeniz'de ilk sondaj için yola çıkması töreninde yaptığı açıklamada, "Muhtemelen gelecek ay Mersin'de sığ deniz sondaj çalışmasına da başlanacak." dedi.

'Fatih' gemisi, Akdeniz'deki ilk sondajına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılımıyla bu hafta başlayacak.

Edinilen bilgiye göre, "Alanya-1" kuyusu ile sondaja başlaması planlanan gemide 200'den fazla yerli ve yabancı uzman görev alacak.

Hidrokarbon sondaj gemisi Fatih'in bu hafta içinde Akdeniz'deki ilk derin deniz sondaj işlemleri Bakan Dönmez'in katılımıyla gerçekleştirilecek.

Dönmez, daha önce yaptığı açıklamada, ekim sonuna doğru Antalya açıklarında ilk derin deniz sondaja başlanacağını ifade ederek, "Fatih, Antalya'da limandan demir aldı ve yola çıktı. Şu anda lokasyonda." diye konuşmuştu.

Antalya açıklarında derin deniz sondajı yapılacağını belirten Dönmez, "2 bin 500 metre derinlik söz konusu. Deniz tabanından itibaren de 5 bin ila 6 bin metre aşağıya inilecek. Son derece modern ve teknolojik bir altyapıyı kullanıyoruz. Biz bilimsel olarak yapılması gereken tüm çalışmaları yaptık." ifadelerini kullanmıştı.

Çalışmalarına öncelikle Akdeniz'de yoğunlaşacak 229 metre uzunluğundaki Fatih gemisi, 12 bin 200 metre derinliğe kadar çok yüksek basınç altında deniz sondajı yapabiliyor.

Uluslararası kural ve düzenlemelere uygun operasyon gerçekleştirmeye elverişli gemi, çalışmalarını iş güvenliği standartlarına uygun ve çevre dostu olarak sürdürecek. KAYNAK:AA


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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez milli sondaj gemisi Fatih

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