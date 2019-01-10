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Bakan müjdeyi verdi! Tarım ilaçlarında yüzde 15 indirim

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.01.2019 11:34 | Son Güncelleme

Tarım ilacı üreticisi indirime gidiyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, fiyatların yüzde 15 düşeceğini açıkladı.

Bakan müjdeyi verdi! Tarım ilaçlarında yüzde 15 indirim

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım ilacı üreticilerinin ürünlerinde fiyat indirimi yapacağını açıkladı.

Pakdemirli, "Tarım ilaçları sanayicileri ve üreticileri ile görüştük. Sanayicilerimiz önümüzdeki dönemde tarım ilaçlarında yüzde 15 indirime gidecek" diye konuştu.

Bakan Pakdemirli ayrıca, buzağı destekleme ödemelerinin 11-18 Ocak tarihlerinde yapılacağını, bu kapsamda 438 bin 284 yetiştiriciye 522 milyon lira ödeneceğini söyledi.

Öte yandan küçükbaş ve büyükbaş küpe bedelini artık Tarım Bakanlığı karşılayacak. KAYNAK:AA

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarım tarım ilacı indirim

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