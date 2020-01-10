Bakan Pakdemirli: 2019'da 796 projeye 258 milyon lira hibe desteği

ANKARA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 'Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı' kapsamında 2019 yılında 796 projeye 258 milyon lira hibe verdiklerini, 'Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Programı' (IPARD) kapsamında ise 2019’da 334,1 milyon lira kamu katkısı içeren yatırımın faaliyete geçtiğini açıkladı.

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamasında, kırsal kalkınmayı üretim ve insan odaklı bir bakış açısıyla ele aldıklarını söyledi. Bakan Pakdemirli "Kırsalda daha çok yatırım, üreticiye daha çok gelir, istihdama daha çok katkı amacıyla kırsal bölgelere yapılan yatırımları destekliyoruz. Bu yatırımların hayata geçmesiyle kırsaldan kente göçün önlenmesini, kadın ve gençlerimizin iş hayatında daha fazla yer bulmasını hedefliyoruz" dedi.

2006-2019 ARASI KIRSALA 3 MİLYAR LİRALIK HİBE

Bu hedefler doğrultusunda geçtiğimiz yıl 'Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı' kapsamında 796 projeye 258 milyon lira hibe verdiklerini ifade eden Bakan Pakdemirli "Program kapsamında 2006-2019 yılları arasında ise 11 bin 73 adet projeye toplamda 3 milyar lira hibe desteği verdik" diye konuştu.

Uygulanan 11 bin 73 projenin 5 bin 611 adedinin yeni tesis olduğuna dikkat çeken Pakdemirli "4 bin 777 adedi kapasite artırımı ve teknoloji yenileme, 685 adedi ise tamamlama projesidir. Vermiş olduğumuz bu hibeler sayesinde 97 bin istihdam sağlanmıştır" açıklamasını yaptı.

'IPARD KAPSAMINDA 334,1 MİLYON LİRA KAMU KATKISI'

Diğer yandan IPARD kapsamında 2019 yılı içerisinde 334,1 milyon lira kamu katkısı içeren yatırımın da tamamlandığını belirten Bakan Pakdemirli "Verilen bu katkı ile 2019’da bin 246 adet tarımsal işletme faaliyete geçti. Faaliyete geçen bu tarımsal işletmeler ile 3 bin kişiye istihdam sağlandı" diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, IPARD kapsamında 2011-2019 yıllarında ise 3 milyar 952 milyon lira kamu katkısı içeren yatırımın tamamlanarak, 13 bin 366 işletmenin faaliyete geçtiğini ve 66 bin kişiye istihdam sağlandığını kaydetti.

