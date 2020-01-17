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  4. Bakan Pakdemirli Berlin Öğrenci Buluşması'nda konuştu:

Bakan Pakdemirli Berlin Öğrenci Buluşması'nda konuştu:

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.01.2020 22:56 | Son Güncelleme

"Geleceğin akademisyenleri, araştırmacıları ve mucitleri sizler olacaksınız. Aziz Sancar’ın nasıl bir gurur kaynağımız olduğunu hiçbir zaman unutmayınız"

BERLİN (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Berlin'de Türk öğrencilere hitap ederek, “Geleceğin akademisyenleri, araştırmacıları ve mucitleri sizler olacaksınız. Aziz Sancar’ın nasıl bir gurur kaynağımız olduğunu hiçbir zaman unutmayınız." dedi.

Pakdemirli, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'nde düzenlenen "2020 Berlin Öğrenci Buluşması"nda öğrencilere ve akademisyenlere hitap etti.

Yurt dışında Türkiye'yi temsil eden öğrenciler ve akademisyenlerle iftihar ettiklerini belirten Pakdemirli, "Kıymetli akademisyenler ve öğretmenler, bilimimizi ve ülkemizi temsil eden sizler, en büyük iftihar kaynaklarımızdansınız. Verdiğiniz eğitimler, yetiştirdiğiniz öğrenciler ve yazmış olduğunuz makalelerle, nitelikli insan yetiştirme noktasında geleceğimizi aydınlatan meşaleyi taşıyan en büyük neferlerimiz ve gurur kaynaklarımızsınız." diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, öğrencilerin yurt dışında edindikleri tecrübeleri Türkiye için kullanacağından şüphesi olmadığını anlatarak, "Geleceğin akademisyenleri, araştırmacıları ve mucitleri sizler olacaksınız. Aziz Sancar'ın nasıl bir gurur kaynağımız olduğunu hiçbir zaman unutmayınız. Çok çalışarak ve sebat ederek hedeflerinize ulaşacağınıza inancım tam." ifadelerini kullandı.

2020 Berlin Öğrenci Buluşması'na, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, Berlin Büyükelçililiği Eğitim Müşaviri Cemal Yıldız'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı burslu öğrenciler ile Berlin ve çevresinde okuyan Türk öğrenciler katıldı.

Pakdemirli, daha sonra Almanya programı kapsamında Türk-Alman Sanayi ve Ticaret Odası'nda ülkede yaşayan Türk iş insanlarıyla da bir araya gelerek iş insanlarının karşılaştıkları sorunları dinledi.

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Anahtar Kelimeler:
Berlin, öğrenci, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,

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