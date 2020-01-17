Bakan Pakdemirli Berlin Öğrenci Buluşması'nda konuştu:

BERLİN (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Berlin'de Türk öğrencilere hitap ederek, “Geleceğin akademisyenleri, araştırmacıları ve mucitleri sizler olacaksınız. Aziz Sancar’ın nasıl bir gurur kaynağımız olduğunu hiçbir zaman unutmayınız." dedi.

Pakdemirli, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'nde düzenlenen "2020 Berlin Öğrenci Buluşması"nda öğrencilere ve akademisyenlere hitap etti.

Yurt dışında Türkiye'yi temsil eden öğrenciler ve akademisyenlerle iftihar ettiklerini belirten Pakdemirli, "Kıymetli akademisyenler ve öğretmenler, bilimimizi ve ülkemizi temsil eden sizler, en büyük iftihar kaynaklarımızdansınız. Verdiğiniz eğitimler, yetiştirdiğiniz öğrenciler ve yazmış olduğunuz makalelerle, nitelikli insan yetiştirme noktasında geleceğimizi aydınlatan meşaleyi taşıyan en büyük neferlerimiz ve gurur kaynaklarımızsınız." diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, öğrencilerin yurt dışında edindikleri tecrübeleri Türkiye için kullanacağından şüphesi olmadığını anlatarak, "Geleceğin akademisyenleri, araştırmacıları ve mucitleri sizler olacaksınız. Aziz Sancar'ın nasıl bir gurur kaynağımız olduğunu hiçbir zaman unutmayınız. Çok çalışarak ve sebat ederek hedeflerinize ulaşacağınıza inancım tam." ifadelerini kullandı.