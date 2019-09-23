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Bakan Pakdemirli: Çin'e süt ihracatı için anlaşmayı sağladık

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.09.2019 11:08 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Çin'e süt ihracatı yapmak amacıyla, Veteriner Sağlık Sertifikası üzerinde anlaşmayı sağladık." dedi.

Bakan Pakdemirli: Çin'e süt ihracatı için anlaşmayı sağladık

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İstanbul'da düzenlenen Dünya Süt Zirvesi'nde konuştu.

Pakdemirli, sektörün aciliyet arz eden yapısal problemlerini çözecek bir reformun, çiğ sütün sınıflandırılması çalışmalarının sonuna yaklaştıklarını belirterek, "Süt fiyatı belirlemede, tek fiyat uygulamasından yağ ve protein değerlerini önceleyen bir fiyatlama sistemine geçme üzerinde duruyoruz." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Çin'e süt ihracatı yapmak amacıyla, Veteriner Sağlık Sertifikası üzerinde anlaşmayı sağladık." ifadesini kullandı.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Çin süt ihracatı

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