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Bakan Pakdemirli'den ücretsiz patates soğan açıklaması!

20.04.2021 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli son dakika açıklama yaparak, yardıma muhtaç ailelere toplam 40 bin ton patates ve 10 bin ton kuru soğanın dağıtımı yapıldığını bildirdi.

Bakan Pakdemirli'den ücretsiz patates soğan açıklaması!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli son dakika açıklama yaparak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılması amacıyla, Toprak Mahsulleri Ofisini patates ve kuru soğan tedariki ve dağıtımı için görevlendirdik. Yeni hasat dönemi öncesi üreticilerimizin ellerindeki ürünlerin israfını önledik ve bu ürünleri ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıttık. Bu uygulama aslında güzel bir gıda bankacılığı örneğidir.Bugüne kadar 81 ilimizde, toplam 40 bin ton patates ve 10 bin ton kuru soğanın dağıtımını gerçekleştirdik. Böylece, üreticimizin depolarındaki ürünlerin israf olmasını önleyerek gelecek sezonda üretim yapma isteğini de güçlendirdik." dedi.

DHA

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Bekir Pakdemirli
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