FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Pakdemirli'den ücretsiz patates ve soğan açıklaması

Bakan Pakdemirli'den ücretsiz patates ve soğan açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.04.2021 10:36 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin son dakika açıklamasına göre ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz patates ve soğan dağıtımı yapılacak.

Bakan Pakdemirli'den ücretsiz patates ve soğan açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, patates ve kuru soğan piyasasındaki stok artışlarını önlemeye yönelik olarak patates ve kuru soğan alımına başlayacaklarını ifade ederek, alımı yapılan ürünlerin ihtiyaç sahibi ailelere bedelsiz dağıtılacağını söyledi.

ÜCRETSİZ PATATATES VE SOĞAN DAĞITILACAK

Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada, “Pandemi sürecinde otel, lokanta vb. toplu tüketim yerlerinde yaşanan talep daralması nedeniyle yurt içi ve yurt dışı piyasalarda patates ve soğan satışları gerilemiştir. Bu gelişmeler stokların artmasına ve fiyatların üretici aleyhine düşmesine neden olmaktadır.

Son Dakika: Merkez Bankası Nisan ayı Beklenti Anketi yayınlandıSon Dakika: Merkez Bankası Nisan ayı Beklenti Anketi yayınlandı

Patates ve soğan piyasalarındaki ortaya çıkan bu durumun çiftçilerimizi olumsuz etkilememesi ve stoklardaki ürünün ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılması amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) patates ve kuru soğan tedariki ve dağıtımı ile görevlendirilmiştir. Bu kapsamda üretimin yoğun olarak yapıldığı ve depolandığı illerimizden başlamak üzere Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerden üretici örgütlerimiz aracılığıyla 2020 yılı mahsulü olan patates 25 kilogramlık çuvallanmış olarak kilogram başına 85 kuruştan satın alınacaktır.

&quot;Faizsiz konut ve taşıt&quot; düzenlemesi için BDDK'ya başvurular başladı"Faizsiz konut ve taşıt" düzenlemesi için BDDK'ya başvurular başladı

Aynı şekilde kuru soğan temin tedarik ve dağıtım işlemlerine de başlanmıştır. TMO tarafından alımı yapılan patates ve kuru soğan il valiliklerimiz (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları) aracılığıyla düzenli olarak yardım yapılan ihtiyaç sahibi ailelere bedelsiz olarak dağıtılacaktır. Bakanlığımız ve TMO olarak depo, finansman, personel ve lojistik gibi tüm hazırlıklar ikmal edilmiş olup, mübarek Ramazan ayı girmeden önce illerimize sevkiyat işlemleri başlatılmış olacaktır. Bakanlığımızca yeni hasat dönemi öncesi elinde patates ve kuru soğan bulunan üreticilerimizin kayıplarını önlemek, bu vesileyle de temel gıda ürünlerinden olan patates ve kuru soğanı özellikle ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtarak bir nebze olsun gıda giderlerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz” dedi.

(İHA)

Çip krizi dünyada büyüyor! General Motors üretime ara verecek!Çip krizi dünyada büyüyor! General Motors üretime ara verecek!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Davetsiz misafirler programı ele geçirdi!Davetsiz misafirler programı ele geçirdi!
Küresel piyasalar veri odaklı Küresel piyasalar veri odaklı
Kira yardımı nasıl alınır?Kira yardımı nasıl alınır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca 'Bundan başka çözüm yok' diyerek açıkladı
Bakan Koca 'Bundan başka çözüm yok' diyerek açıkladı
Flaş operasyon! Aralarında Sedat Peker de var
Flaş operasyon! Aralarında Sedat Peker de var
"Faizsiz konut ve taşıt" düzenlemesi için flaş gelişme!
"Faizsiz konut ve taşıt" düzenlemesi için flaş gelişme!
Nakdi ücret desteği bugün ödeniyor
Nakdi ücret desteği bugün ödeniyor
Dev şirket üretime ara verecek!
Dev şirket üretime ara verecek!
Nisan ayı beklenti anketi yayınlandı!
Nisan ayı beklenti anketi yayınlandı!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Nisan ayının en ucuz sıfır arabalar listesi!
Nisan ayının en ucuz sıfır arabalar listesi!
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Türkiye'nin en zengin 10 ismi açıklandı!
Türkiye'nin en zengin 10 ismi açıklandı!
Kriz kâhini Roubini’den dolar tahmini
Kriz kâhini Roubini’den dolar tahmini
Kendi kripto parasını kullanacak
Kendi kripto parasını kullanacak
Okuyucu Yorumları 11 yorum
makarnadan patates soğana muhasır medeniyetler seviyesine adım adım giderken
dağıtın dağıtın makarnada verin yağda verin yakında millet açlıktan öldüğünde o zaman dersiniz açın ölüyorlar
ne büyük bir nimet. KURU SOĞAN PATATES ALINACAK KADAR UCUZ. HA DESENİZ ÇİFÇİNİN ZARAR ETMESİN DİYE ALIP HALKA DAĞITACAGIZ O ZAMAN OLUR AMA BİR LÜTÜF GİBİ HALKA SUNMAK NE YAZIK Kİ BAKANALARA YAKIŞMIYOR. TEK KELİME İLE YAZIKLAR OLSUN
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şubat ayı dış ticaret endeksleri açıklandı
Şubat ayı dış ticaret endeksleri açıklandı
Talep azaldı, limon fiyatları düştü; 3 liradan alıcı buluyor
Limon fiyatları düştü; 3 liradan satılıyor
Son Dakika: Merkez Bankası Nisan ayı Beklenti Anketi yayınlandı
Nisan ayı beklenti anketi yayınlandı!
Küresel piyasalar veri odaklı seyrini sürdürüyor
Küresel piyasalar veri odaklı
9 Nisan altın bilezik fiyatları | 14 ayar, 18 ayar ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar?
Altın bilezik fiyatlarında son durum
Son Dakika: Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün hesaplara yatıyor!
Nakdi ücret desteği bugün ödeniyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.